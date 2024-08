LA SFIDA DI SINISTR-ELLY: DA RENZI AI 5 STELLE, TUTTE LE SPINE DELLA SCHLEIN – SORGI: "IL TEST SARÀ IL 28 A PESARO, CON IL RITORNO DI RENZI ALLA FESTA DELL'UNITÀ. UNA PARTE DEL POPOLO DEM LO VIVE ANCORA COME UN 'TRADITORE', E POTREBBE RISERVARGLI UN'ACCOGLIENZA NON CALOROSA. CON CONTE CI SONO DA METTERE A POSTO LE ALLEANZE PER LE REGIONALI: IN LIGURIA, CON RENZI CHE APPOGGIA LA GIUNTA DI CENTRODESTRA DEL SINDACO BUCCI DI GENOVA, SON DOLORI…"

Marcello Sorgi per “La Stampa” - Estratti

renzi schlein

Il test sarà il 28 a Pesaro, con il ritorno di Renzi alla Festa dell'Unità. Appuntamento mai amato da lui neppure quando era leader del Pd, figurarsi adesso che una parte del popolo dem lo vive ancora come un "traditore", e potrebbe riservargli un'accoglienza non proprio calorosa. Ma Renzi, si sa, di questo non si preoccupa: le sfide, soprattutto quelle con il pubblico, in un certo senso lo appassionano.

È sulla base di questo schema – e dell'immagine molto espressiva dell'abbraccio tra Renzi e Schlein alla "partita del cuore" – che è nato il riavvicinamento. L'altro elemento, per ora non gridato, ma presente a tutti i potenziali soci della nuova alleanza "larga" è il riconoscimento che a correre per la guida del governo sarà la leader del Pd. Che al contrario di Renzi – appena uscito dalla sconfitta delle europee che ha seppellito l'idea di un centro separato dalle due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, lasciando fuori dall'Europarlamento Italia viva, Più Europa e Azione –, ha dimostrato nella prima tornata elettorale un appeal elettorale che è utile a riscattare il Pd dalla sconfitta secca del 2022.

GIUSEPPE CONTE E ELLY SCHLEIN

Un elemento difficile da digerire per Conte, anche lui uscito male con il Movimento 5 stelle dal voto dell'8 giugno, e convinto ormai che la stagione della corsa in solitaria (magari per poi poter puntare meglio al ritorno a Palazzo Chigi) sia finita. Intanto, però, prima di guardare lontano, ci sono da mettere a posto le alleanze per le regionali: in Liguria, con la ferita ancora aperta della defenestrazione di Paita, oggi coordinatrice di Italia viva, e Renzi che appoggia la giunta di centrodestra del sindaco Bucci di Genova, son dolori.

