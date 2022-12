A SGARBI GIRANO LE PALLE DI NATALE – IL CRITICO D'URTO SI SCAGLIA CONTRO I PANNELLI FOTOVOLTAICI PIAZZATI SOTTO L’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA A ROMA CHE SERVONO A ILLUMINARLO: “È UN’ESIBIZIONE DI AMBIENTALISMO FASULLO COSTRUITO PER RAPPRESENTARE IL BENE DELLE RINNOVABILI CHE È PROFONDAMENTE IMMORALE. IL FOTOVOLTAICO E L’EOLICO SONO FORME DI PORNOGRAFIA RISPETTO ALL’ITALIA” – SGARBI HA PURE CHIAMATO LA SOVRAINTENDENZA PER DENUNCIARE L’ASSENZA DEI PERMESSI NECESSARI...

Estratto dell'articolo di Marina de Ghantuz Cubbe per www.repubblica.it

albero di natale a roma 1

Vittorio Sgarbi scatenato contro i pannelli fotovoltaici sotto l'albero di Natale in piazza Venezia. Definiti "pornografici" e "roba da ambientalismo fasullo". Il sottosegretario di governo alla Cultura, a microfoni di 105 Kaos su Radio 105 ha detto di aver alzato il telefono per parlare con la Sovrintendenza delle autorizzazioni per i lastroni di vetro nero.

Ma soprattutto ha ribadito la sua posizione personale: "Io ritengo forme di pornografia rispetto all’Italia tutto il fotovoltaico e tutto l’eolico, In questo caso - quello dell'albero del Comune di Roma - si tratta di una cosa temporanea, non si capisce che bisogno ci sia per illuminare quattro palle di Natale", ha aggiunto.

albero di natale a roma 2

Secondo il sottosegretario "è un’esibizione di ambientalismo fasullo costruito per rappresentare il bene delle rinnovabili che è profondamente immorale, quindi c'è una ragione di moralità che mi ha indotto a dire alla Sovrintendenza che non sono autorizzati. È sbagliato rispetto al paesaggio, è sbagliato rispetto al luogo perché lo contamina. È sbagliato rispetto a un messaggio simbolico, quindi un messaggio che dà l'idea che quello è il bene, ed è sbagliato sul piano estetico".

albero di natale a roma 6

Ma Sgarbi trova anche un aspetto "geniale" in tutto ciò: "Lo smonteranno tra due settimane, quindi non ne puoi fare un caso di guerra. Io Gualtieri lo vedo domani - ha aggiunto - ma a questo punto il problema non è la sua posizione, la vostra, la mia, è che dal punto di vista regolamentare non ci sono le autorizzazioni". [...]

