SGARBI POETA DOLCE STIL NOVO: “LA CARFAGNA MI STA SUL CAZZO, È ABITUATA A STARE IN CATENE COME FACEVA PRIMA DI DIVENTARE MINISTRO” – A 'LA ZANZARA' ATTACCA LA VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA: “LEI HA RAGIONE, ALLA CAMERA CI SONO 600 COGLIONI CON LE MASCHERE E UNO INTELLIGENTE, CIOÈ IO - FORZA ITALIA? IL PARTITO DI UN GRANDE CHIAVATORE È ADESSO IN MANO ALLE DONNE…” - “LE MASCHERINE? I PIÙ GRANDI CRIMINI SONO COMMESSI DA CHI SEGUE LE REGOLE, COME FACEVANO I NAZISTI” - VIDEO

sgarbi

Da La Zanzara – Radio 24

“La Carfagna ha detto che ci sono seicentotrenta coglioni e uno solo intelligente, cioè io. Non ho reagito, ma credo fosse più o meno vero. Tolto qualche leghista, ci sono seicento coglioni con le maschere”.

Lo dice Vittorio Sgarbi a La Zanzara su Radio 24: “Io me me la sono tolta, ma lei rompeva il cazzo ed insisteva. Mi è venuto in mente quando lei si è fatta vedere con le catene. Lei è abituata ad avere bavagli, catene, manette. Perché prima di diventare Ministro delle Pari Opportunità si è fatta fotografare da una rivista tipo Playboy completamente incatenata.

sgarbi carfagna

Io la ricordo così, catene e bavagli, una dominata. Prova ad aprire internet e metti Carfagna incatenata, la vedi. La vedi con le catene al naso, alla bocca”. “A me – dice Sgarbi – la Carfagna sta sul cazzo, tecnicamente parlando. Poi trovo che un partito di un grande chiavatore con quattro donne al potere sia una follia, la Gelmini, la Ronzulli, la Bernini, solo donne dominano quel partito”.

SGARBI VS VALENTINA NAPPI: 'PORNOSTAR FALLITA, FAI CAGARE'

sgarbi carfagna

“E comunque – insiste Sgarbi – in Parlamento non si tolgono la maschera per non stare a discutere, però sanno benissimo che non serve a un cazzo la mascherina. Le distanze poi sono legate al mondo omosessuale perché se tu lo prendi da dietro, sei ad un metro di distanza. Quindi è stato fatto apposta per inclinare le persone a prenderlo nel culo. La distanza serve per quello”.

mara carfagna

“Berlusconi – prosegue – è sottomesso a queste donne, non c’è dubbio. Forza Italia è sparita, non dà più segni di vita. Però volevo leggervi, a proposito degli amici che portano la mascherina, il mitico Banksy: i più grandi crimini del mondo non sono commessi da uomini che infrangono le regole, ma da persone che seguono le regole. Sono persone che eseguono gli ordini che sganciano le bombe che massacrano i villaggi e sterminano gli ebrei.

vittorio sgarbi show in commissione con la mascherina 2

Regole del cazzo, nel buco del culo devi metterti le regole”. E quando bisogna mettere la mascherina?: “Quando vuoi chiavare una, così non la conosci. Va bene solo per chiavare, ma la maschera sugli occhi non sulla bocca”. Poi torna ad attaccare la Carfagna: “Siccome nessuno sa più chi è la Carfagna, si scontra con me per far sapere che esiste.

mara carfagna

Chi cazzo è la Carfagna? Qualcun sa chi è la Carfagna? E capisco che una che è stata legata con catene in ogni modo ed imbavagliata per fare un calendario erotico, sia favorevole a portare la mascherina. Io non faccio calendari erotici, quindi faccio quel cazzo che mi pare e non sono d’accordo su questa linea. Però la capisco. Se c’è una regola, la rispetti. Quindi se ti ordinano di uccidere dieci ebrei, lo fai. E’ un ordine, perché un ordine va rispettato”

