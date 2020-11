2 nov 2020 19:36

UNO SGARBONE IN TESTA A FRANCESCHINI - ''MUSEI CHIUSI? LO DENUNCIO''. MA VITTORIO NON NE FA UNA QUESTIONE CULTURALE BENSÌ GIURIDICA: ''CON IL COSIDDETTO 'DECRETO COLOSSEO', VOLUTO DALLO STESSO FRANCESCHINI NEL 2015 I MUSEI ITALIANI SONO STATI EQUIPARATI AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI COME SCUOLA, SANITÀ, TRASPORTI. NON POSSONO ANDARE AVANTI, COME E PEGGIO DEI FASCISTI''