SHUT TRUMP! DOPO TWITTER, ANCHE FACEBOOK BLOCCA GLI ACCOUNT DEL PRESIDENTE “INDEFINITAMENTE E PER ALMENO LE PROSSIME DUE SETTIMANE FINO A QUANDO NON SARÀ COMPLETATA UNA PACIFICA TRANSIZIONE DI POTERE”. LO HA ANNUNCIATO DIRETTAMENTE MARK ZUCKERBERG. CHE FORSE NON SA CHE QANONISTI, SCIAMANI E SVALVOLONI VARI GIÀ NON USANO PIÙ I SOCIAL “MAINSTREAM”, MA SONO MIGRATI SU “PARLER”, “REDDIT” E ALTRE PIATTAFORME. IL RISCHIO È CHE SI INCATTIVISCANO ANCORA DI PIÙ GRIDANDO AL COMPLOTTO

TRUMP ZUCKERBERG

(ANSA) - NEW YORK, 07 GEN - Le restrizioni di Facebook su Donald Trump saranno estese. Gli account del presidente saranno bloccati "indefinitamente e per almeno le prossime due settimane fino a quando una pacifica transizione di potere non sarà completata", afferma Mark Zuckerberg. (ANSA).

ANCHE FACEBOOK BLOCCA TRUMP parler parler in cima alle app parler social network un manifestante pro trump vestito da biden incarcerato manifestazione pro trump in michigan 5 proteste pro trump in texas chester doles, ex membro del ku klux klan, entra al campidoglio della georgia proteste pro trump a austin, texas manifestazione pro trump in arizona il segretario di stato della georgia brad raffensperger evacuato manifestazione a los angeles federali al congresso dopo l assalto dei supporter di trump membri del congresso portati in salvo supporter di trump assaltano il congresso usa 1 stop the steal le truppe trumpiane senza mascherina al congresso manifestanti pro trump manifestanti pro trump atlanta il manifestante black lives matter a los angeles supporter di trump assaltano al congresso usa 2 supporter di trump assaltano il congresso usa cio che resta nella scrivania di nancy pelosi dopo l'assalto dei supporter di trump polizia davanti alla casa bianca la guardia nazionale la polizia fa passare i manifestanti a washington manifestante vs guardia nazionale la polizia fa passare i supporter di trump 2 la polizia fa passare i supporter di trump supporter di trump assaltano il congresso usa supporter di trump alla scrivania di nancy pelosi parler donald trump parler twitter DONALD TRUMP FACEBOOK trumpiani scatenati donald trump parler parler team trump censurato da facebook mark zuckerberg mark zuckerberg