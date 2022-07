SI AVVICINANO LE ELEZIONI E RICICCIA ZINGARETTI! – IL GOVERNATORE DEL LAZIO, CHE DEFINÌ CONTE “UN PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI”, CI HA RIPENSATO: “NON CI SONO LE CONDIZIONI PER ALLEARSI CON I 5 STELLE, MA NEL LAZIO LA MAGGIORANZA NON È MORTA, ANZI: È LARGA E UNITA E MI AUGURO CHE SI CONFERMI E SI RIPROPONGA PER VINCERE” – “IO CANDIDATO? SONO A DISPOSIZIONE DEL PD, MA MI DIMETTERÒ SOLO DOPO L’EVENTUALE ELEZIONE”

1- ELEZIONI: ZINGARETTI,M5S?NON CI SONO CONDIZIONI PER ALLEANZA

(ANSA) - "Con il M5s abbiamo fatto insieme un bel percorso ma non ci sono, in questo momento, le condizioni per allearci perché verrebbe meno la credibilità di una proposta politica a questo punto". Lo ha detto Nicola Zingaretti su Rai Radio1, ospite della trasmissione Radio Anch'io.

2 - ELEZIONI: ZINGARETTI,IO CANDIDATO?SONO A DISPOSIZIONE DEL PD

(ANSA) - "Io candidato in Parlamento? Guardi dipende molto dal mio partito. Io sono amministratore grazie ai cittadini della mia comunità ormai da 14 anni perché abbiamo sempre vinto insieme le elezioni. Io sono a disposizione di un progetto politico, poi dipenderà da Enrico, dal gruppo dirigente del Pd.

La mia consiliatura è finita, perché nel Lazio dopo due mandati non ci si può ricandidare e penso che due mandati per un presidente di regione siano sufficienti. Sicuramente combatterò, strada per strada e nelle piazze per ridare speranza a questo paese che è la mia gente e alla mia comunità". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Radio Anch'io.

3 - ZINGARETTI,ALLEATI DI CHI SARÀ D'ACCORDO CON IDEA DI ITALIA

(ANSA) - Per le alleanze alle prossime elezioni "guardiamo a chi sarà d'accordo con una idea di Italia, di un Paese giusto che guardi al futuro e affronti il tema della rivoluzione ambientale, della lotta alle disuguaglianze come pilastro di un nuovo modello di sviluppo. Abbiamo alle spalle anni drammatici in cui parlare di gente povera era percepito come un errore del passato.

Una specie di persecuzione. Metteremo in campo questa idea di Italia. Credo che la cosa importante sia parlare con le persone. Il messaggio deve essere chiaro: il Pd è stata la forza pilastro fondamentale nella lotta al Covid e nel Pnrr, ora ce la può fare. E saremo garanti del fatto che nessuno verrà lasciato solo". Lo ha detto Nicola Zingaretti su Rai Radio1, ospite della trasmissione Radio Anch'io.

4 - ZINGARETTI,MIE DIMISSIONI SOLO DOPO EVENTUALE ELEZIONE

(ANSA) - Sulle mie eventuali dimissioni da governatore della Regione Lazio "io credo che anche per il rispetto della legge questo problema ce lo porremo dopo l'eventuale elezione al Parlamento se sarò candidato: sia perché lo prevede la legge in caso di incompatibilità, sia per non scaricare sul governo regionale e sui cittadini del Lazio fibrillazioni e crisi che non dipendono da noi, ma dal quadro politico nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, interpellato a margine di un evento in Campidoglio.

5 - LAZIO: FDI, FINITA MAGGIORANZA PD-M5S, ORA AL VOTO

(ANSA) - "La maggioranza PD -M5Stelle di fatto non esiste più, non resta che indire le elezioni. Con le dichiarazioni rilasciate questa mattina Zingaretti manda definitivamente alla deriva la scialuppa M5Stelle che ha salvato dal naufragio la sua ridottissima maggioranza e gli ha consentito di tenersi stretta la poltrona di via Colombo". Così in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia.

6 - ZINGARETTI, NEL LAZIO MAGGIORANZA CON M5S VA AVANTI

(ANSA) - "Nel Lazio nessun trauma e nessuna scossa. C'è una alleanza larga che prevede la presenza del M5s sostenuta in maggioranza anche da altre forze politiche, che si basa su un programma che stiamo attuando con spirito di forte solidarietà. Tutte le forze politiche hanno confermato la volontà di rispettare i patti della realizzazione del programma.

Andremo avanti fino al termine di questa fase, se sarò candidato, dopo l'elezione, affronteremo il tema di come portare la regione al voto chiudendo al meglio la consiliatura". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di una conferenza in Campidoglio.

7 - ZINGARETTI,SE ELETTO PARTITI TROVERANNO MODO PER CAMPO LARGO

(ANSA) - "Dopo la mia eventuale elezione si aprirà nel Lazio un'altra fase, dove io sono convinto che le forze politiche troveranno le forme, i modi e i contenuti per rilanciare questo progetto unitario". Così il presidente della Regione Lazio Zingaretti a proposito della maggioranza che nel Lazio vede un'alleanza Pd-M5S.

Sul futuro del campo largo nel Lazio però, sottolinea Zingaretti, "questo, com'è ovvio, non dipenderà da me ma delle scelte che si faranno. Per ora la cosa certa è che la regione Lazio continua ad essere governata da una maggioranza perché vuole continuare a rispettare gli accordi con i cittadini". "Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza che anche in un momento complicato come questo ci hanno detto: prima di tutto i contenuti e il programma che abbiamo sottoscritto. Siamo in buone mani, si va avanti rispettando i patti", ha ribadito.

8 - LAZIO: ZINGARETTI, SI RIPROPONGA CAMPO LARGO PER VINCERE

(ANSA) - "La maggioranza nel Lazio è morta? È vero esattamente l'opposto, malgrado una oggettiva crisi nazionale della maggioranza parlamentare nel Lazio c'è una maggioranza larga e unita da un programma che sta attuando tutti i giorni a favore delle famiglie, delle imprese e della nostra comunità. Mi auguro, ma questo dipenderà dai protagonisti della futura avventura, che questa maggioranza larga che ha ben governato il Lazio si confermi e si riproponga per vincere". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti parlando a margine di una conferenza stampa in Campidoglio.

