NON SOLO BIDEN: ANCHE L’UCRAINA HA MOLTO DA PERDERE DALLE ELEZIONI DI MIDTERM – RAMPINI: “KIEV DEVE COMINCIARE A FARE I CONTI CON UNO SCENARIO POLITICO IMPREVEDIBILE. FINCHÉ I REPUBBLICANI SI LIMITANO A RICONQUISTARE UNA MAGGIORANZA AL CONGRESSO, È PROBABILE CHE SI TROVINO I VOTI PER I PROSSIMI PACCHETTI DI AIUTI ALL’UCRAINA. MA POI? QUANDO USCIRANNO ALLO SCOPERTO I CANDIDATI PER LA NOMINATION PRESIDENZIALE, POTREBBE ESSERCI TRUMP O QUALCHE ALTRO ISOLAZIONISTA. E L’IMPREVEDIBILITÀ DELLA POLITICA AMERICANA AVRÀ I SUOI RIFLESSI TRA ALTRI ALLEATI NATO. CHI IN EUROPA FINORA HA REPRESSO LE PROPRIE OBIEZIONI, POTREBBE USCIRE ALLO SCOPERTO VIA VIA CHE SORGERANNO DUBBI SULLA LEADERSHIP AMERICANA.