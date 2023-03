SI È DIMESSO CLAUDIO ANASTASIO, IL MANAGER DI “3-I” CHE HA COPIATO IL DISCORSO DI MUSSOLINI – NOMINATO DAL GOVERNO MELONI A CAPO DELLA SOCIETÀ PUBBLICA CHE GESTISCE IL SOFTWARE DI INPS, ISTAT E INAIL, ANASTASIO HA INVIATO UNA MAIL AL CDA CHE CITAVA ALLA LETTERA LE PAROLE PRONUNCIATE DAL DUCE NEL 1925 PER RIVENDICARE IL DELITTO MATTEOTTI: “EBBENE, IO DICHIARO QUI, AL COSPETTO DI VOI, ED AL COSPETTO DI TUTTO IL GOVERNO ITALIANO, CHE ASSUMO (IO SOLO!) LA RESPONSABILITÀ DI 3-I (POLITICA! MORALE! STORICA!) DI TUTTO QUANTO È AVVENUTO…”

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

CLAUDIO ANASTASIO

"Comunico la volontà irrevocabile di rassegnare le mie dimissioni dall'incarico di componente del cda e presidente della società 3-I S.p.A. con effetto immediato". Firmato Claudio Anastasio.

Il manager nominato dal governo Meloni presidente di 3-I, la società pubblica che dovrebbe gestire il software di Inps, Istat e Inail, è finito nel mirino per una mail con una citazione esplicita del discorso di Benito Mussolini del 3 gennaio del 1925, con cui rivendicava la responsabilità politica del delitto Matteotti. Un'orazione considerata dagli storici come l'inizio alla dittatura. Una mail che ha scatenato le polemiche con le opposizioni subito all'attacco.

claudio anastasio

Tra i primi a commentare il discorso del Duce copiato è stato il deputato del Pd, Claudio Mancini: "L'uso della rivendicazione dell'omicidio Matteotti è vomitevole - dichiara - Il governo spieghi in Parlamento perché è stato nominato e quali interessi muovono una lettera di minacce così esplicita ai componenti del Cda", aggiunge il deputato dem.

Una "vergogna" per Simona Malpezzi, capogruppo dem al Senato: "Questa è la cifra della classe dirigente scelta dalla destra", il commento su Twitter.

Ha chiesto le dimissioni del manager anche Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. […]

Estratto dell'articolo di Francesco Bei per “la Repubblica”

BENITO MUSSOLINI

«Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, io dichiaro qui, al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il Governo italiano, che assumo (io solo!) la responsabilità di 3-I (politica! morale! storica!) di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se 3-I è stata una mia colpa, a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho alimentato nel mio ruolo».

I componenti del Cda di 3-I, la società pubblica che dovrebbe gestire il software di Inps, Istat e Inail, sono sobbalzati quando ieri mattina, aprendo la posta, hanno trovato questa mail del presidente Claudio Anastasio. Una retorica così eccessiva, così lontana dal linguaggio aziendale, ha quindi portato qualcuno più curioso degli altri a inserire su Google quelle frasi pittoresche e...rapido giro di telefonate, commenti increduli, «davvero è arrivato a tanto?».

claudio anastasio 4

Sì, perché Anastasio, nominato dal governo Meloni, uomo di provata fede (inutile dire quale) e salutato il giorno della nomina a novembre con gli auguri più calorosi di Rachele Mussolini, stavolta l’ha fatta davvero grossa. È andato a copiare parola per parola il celebre discorso del 3 gennaio 1925 con cui Mussolini rivendicò la responsabilità politica del delitto Matteotti, un’orazione considerata dagli storici come l’inizio alla dittatura.

GIACOMO MATTEOTTI

[…] Anastasio ha provato a emulare l’eloquio del suo lontano ispiratore: «Il Governo è il mio Partito, è in piena efficienza. Signori, vi siete fatte delle illusioni! Voi avete creduto che 3-I fosse finita perché io la comprimevo, che il Partito fosse così in difetto perché io lo esponevo a confronto, e poi avevo anche la crudeltà di dirlo. Se io la centesima parte dell’energia che ho messo a comprimere 3-I la mettessi a scatenarlo, oh, vedreste allora… labellezza per l’Italia. Ma non ci sarà bisogno di questo, perché il Governo è abbastanza forte per stroncare in pieno e definitivamente la mia sedizione».

Basta sostituire la parola “3-I” con la parola “Fascismo” e la lettura sinottica è perfetta. Riga per riga. […]

GIACOMO MATTEOTTI claudio anastasio 2