9 ago 2022 14:35

SI FA PRESTO A DIRE GOVERNO - SALVINI SMANIA PER TORNARE A FARE IL MINISTRO DELL’INTERNO MA NON RICORDA CHE I MINISTRI VANNO PROPOSTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ED È QUEST’ULTIMO CHE POI LI NOMINA - E NON DI RADO, IL COLLE SI OPPONE AD ALCUNE NOMINE (COME AVVENNE PER PAOLO SAVONA, CHE LEGA E M5S NEL 2018 VOLEVANO MINISTRO DELL'ECONOMIA) - I POLTRONARI DI DESTRA SOGNANO FABIO PANETTA MINISTRO DELL’ECONOMIA O PREMIER PER NON AVERE PROBLEMI DI “PRESENTABILITÀ” E ACCASARSI AL GOVERNO...