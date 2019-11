SI LAVORA E SI FATICA, PER CHOMSKY E PER MUJICA - NO, NON È LA VERSIONE TERZOMONDISTA DI ''GREEN BOOK'', MA IL DOCUMENTARIO (VIDEO) DI UN ATTIVISTA MESSICANO, CHE HA MESSO INSIEME ''IL PIÙ IMPORTANTE INTELLETTUALE DEI NOSTRI TEMPI E L'UOMO POLITICO PIÙ AMATO'', 175 ANNI IN DUE. IL LINGUISTA E FILOSOFO AMERICANO E L’EX PRESIDENTE DELL’URUGUAY HANNO PARTECIPATO CON LE LORO MOGLI, E HANNO TRASCORSO L’INTERO FINE SETTIMANA A CHIACCHIERARE MENTRE…

Molto più che nel passato, sembra che il mondo oggi stia girando più velocemente. Appena smettiamo di guardare a ciò che accade in Cile, ecco che un altro conflitto si scatena immediatamente in Bolivia. E questo è solo un esempio – latinoamericano – di quanto siamo informati e bombardati di notizie. E ciò rende sempre più difficile riflettere criticamente su ciò che sta accadendo.

Ed è questo il compito degli intellettuali, dei “saggi”, delle persone che si dedicano al pensiero critico. E due dei più importanti “saggi”, oggi, sono senza dubbio Noam Chomsky e Pepe Mujica.

L’intellettuale più importante, il politico più amato

A questo avrà pensato il regista messicano Saúl Alvídrez, che ha scoperto un fatto originale: questi due grandi protagonisti del nostro tempo non avevano mai parlato. E così, ha deciso di riunirli durante un fine settimana per realizzare un documentario. L’idea era semplice: discutere dell’attuale, preoccupante, situazione mondiale. Il documentario si intitola Chomsky & Mujica e non è ancora finito. Manca la fase di post produzione.

In Kickstarter , una piattaforma web di micro-finanziamento per progetti creativi, c’è l’anteprima del documentario, Chomsky & Mujica , un video di tre minuti e mezzo che mostra il tono, l’estetica e il filo narrativo del film. In questa piattaforma, il regista e gli autori cercano i finanziamenti per realizzare la fase finale del progetto: occorrono ancora 19.200 dollari. Ma, chiarisce Alvídrez, sesi raggiungeranno i 30.000 dollari, “saremo in grado di post-produrre e condividere entro maggio 2020 molti altri temi importanti che le due personalità hanno affrontato insieme”.

Noam Chomsky è, secondo il New York Times , “il più importante intellettuale vivente”. Conosciuto per i suoi nuovi contributi in linguistica, è un filosofo americano e uno dei più iconici attivisti politici dei nostri tempi. Da parte sua, José “Pepe” Mujica faceva parte del movimento Tupamaros in Uruguay a cui si unì negli anni sessanta durante la dittatura uruguaiana, trascorse quasi 15 anni in prigione e divenne presidente dell’Uruguay tra il 2010 e il 2015.

Chomsky e Mujica, “un incontro senza precedenti”, ha dichiarato il regista.

Il regista si presenta così sulla piattaforma di crouwfounding: “Mi chiamo Saúl Alvídrez, ho 31 anni e sono messicano. Ho studiato giurisprudenza ed economia al Tecnológico de Monterrey di Città del Messico, sono stato il primo membro del movimento studentesco # yoSoy132. Nel 2012, a 24 anni, mi sono auto-esiliato insieme al mio cane in paesi sudamericani come Argentina, Bolivia, Colombia, Uruguay ed Ecuador. Lì ho avuto la fortuna di studiare e approfondire, grazie soprattutto a Noam e Pepe, e di capire la necessità di un grande dibattito pubblico sulla necessità di un cambuio di direzione globale.

Il progetto è stato realizzato in quattro paesi diversi per cinque anni, circa mille ore di lavoro. e il primo incontro si è svolto a Montevideo. Sia il linguista e filosofo americano che l’ex presidente dell’Uruguay hanno partecipato con le loro mogli, Valeria e Lucia, e hanno trascorso l’intero fine settimana a chiacchierare mentre le telecamere li filmavano. Nonostante la loro età – Chomsky ha 90 anni e Mujica, 84 – il documentario è destinato ai giovani. “È un messaggio bellissimo e urgente per l’umanità. Esplora l’amore, la vita, la libertà, il potere e le principali sfide del 21 ° secolo insieme a due personaggi straordinari che non si erano mai incontrati prima”, affermano gli autori.

“Le giovani generazioni hanno ereditano il collasso ecologico, economico, politico e sociale del nostro insostenibile modello di sviluppo. Pertanto, è necessrio realizzare un cambiamento globale radicale nei prossimi anni; ma come? Il documentario cerca di rispondere a questa domanda, semplicemente perché è la domanda più importante al momento.

La necessità di “un cambiamento radicale della direzione globale” è la prima richiesta delle nuove generazioni nelle diverse mobilitazioni che avvengono in tutto il pianeta. Per questo è importante riflettere su tutto ciò che sta accadendo, promuovere un grande dibattito pubblico. E Chomsky e Mujica sembra essere il documentario giusto per farlo.

