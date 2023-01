SUONA IL GONG PER LE ONG – ORA CHE MATTARELLA HA FIRMATO IL DECRETO SULLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, CHE FARANNO LE NAVI DEL MEDITERRANEO? LA NUOVA NORMA STABILISCE UN NUOVO CODICE DI CONDOTTA PER I SALVATAGGI, E IMPONE DI EFFETTUARE UN SOLO SOCCORSO, PRIMA DI PROCEDERE VERSO IL PORTO ASSEGNATO. GLI EQUIPAGGI RISPETTERANNO LA LEGGE? LO VEDREMO PRESTO: IN MARE C’È LA NAVE GEO BARENTS DI MEDICI SENZA FRONTIERE, CON 85 PERSONE A BORDO, CHE HA RICEVUTO LA SEGNALAZIONE DI UN’IMBARCAZIONE IN PERICOLO. SE PROCEDE CON IL SOCCORSO, RISCHIA UNA MULTA DA…