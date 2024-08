SI METTE MALE PER “GENNY”: SANGIULIANO VOLEVA FAR ORGANIZZARE A MARIA ROSARIA BOCCIA IL G7 DELLA CULTURA A POMPEI

Carmelo Caruso per il Foglio - Estratti

Ministro Sangiuliano, non c’è più da scherzare.

MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO

C’è una sua consigliera che non è mai stata nominata consigliera, ma che operava da tale. Si chiama Maria Rosaria Boccia e aveva accesso alle chat del ministero, partecipava alle riunioni con il consigliere diplomatico, comunicava con il resto del gabinetto. A che titolo? Boccia vuole essere definita imprenditrice di grandi eventi e pretende scuse.

Mostra chat per raccontare che al ministero hanno mentito. Denuncia un tentativo di sporcarla portato avanti dallo staff di Sangiuliano.

A Boccia sarebbe stato promesso di curare l’organizzazione del G7 della Cultura di Pompei che si tiene dal 19 al 21 settembre, evento inizialmente previsto a Positano, ma spostato a Pompei, per volere del ministro.

maria rosaria boccia in prima fila con gennaro sangiuliano a sanremo

Perché è stato spostato? Pompei è la città di Boccia, la città dove ha conosciuto Sangiuliano il 5 agosto del 2023. Lo stesso ministero ora ammette che Boccia ha partecipato a riunioni preparatorie per il G7 e non “può escludere che abbia ricevuto mail dai funzionari”. A che titolo le riceveva?

Chi cura la comunicazione di Sangiuliano ha dichiarato a “In Onda”, su La7, di non conoscerla ed era falso. Giorgia Meloni protegge i suoi ministri, ma non protegge i ministri che mentono. Vuole chiarezza. Boccia era stata inserita nelle chat proprio da chi ha lasciato intendere che fosse una donna che “voleva accreditarsi”.

Per mesi è stata molto di più. Accompagnava Sangiuliano in trasferta, le veniva riservato il ruolo dello staff. E’ stato chiesto al ministro perché sia stata inserita nelle chat e il ministro ha risposto: “E’ stata subito rimossa”. Era vero dunque che ne faceva parte.

Lunedì 26 agosto, Boccia, sul suo profilo, in un post, scrive: “Grazie al ministro per la nomina a consigliere per i grandi eventi”.

gennaro sangiuliano a pompei senza fede il 23 luglio

La nomina non solo le era stata garantita, ma era stata sollecitata da Sangiuliano, ed era in fase di registrazione. Gli uffici avrebbero anche richiesto documenti a Boccia.

(...)

A metà agosto, il ministero si agita. Vengono sostituiti due uomini della scorta di Sangiuliano ma non se ne comprende la ragione. Sarà il capo di gabinetto, Francesco Gilioli, a comunicare a Boccia la mancata nomina. Da quel giorno al ministero si vive nell’angoscia. Attenzione, non è pettegolezzo.

Una consigliera, che non è poi stata nominata, riceveva mail dei funzionari, le comunicazioni riguardanti il prossimo G7 della Cultura, spostato per decisione di Sangiuliano in quella città. Non è pettegolezzo. E’ questa la prova di come il governo Meloni maneggia cariche, dossier, informazioni di stato. E’ la prova che un ministro, che preferisce adesso farsi passare per fesso, stava per consegnare l’organizzazione del G7, alla consigliera che lo ha ammutolito.

gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera 2

Dove è finito il ministro spaccone che strappava il microfono ai giornalisti e che si vantava di spedire il suo social media manager agli archivi? Abbiamo finora sorriso, Genny Delon, Genny nove secondi e mezzo, ma questo non è più l’ultimo tango a Parigi: è solo da ministro ultimo della classe. Sangiuliano aveva scelto Pompei per celebrarsi ma è a Pompei che sommerge d’imbarazzo il suo governo.

gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera maria rosaria boccia gennaro sangiuliano. gennaro sangiuliano senza fede a ercolano maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla pinacoteca di brera gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera GENNARO SANGIULIANO CON FEDERICA CORSINI A VENEZIA - 28 AGOSTO 2024 meme maria rosaria boccia - sangiuliano come san gennaro maria rosaria boccia a pranzo con gennaro sangiuliano a taormina maria rosaria boccia gennaro sangiuliano maria rosaria boccia con gennaro sangiuliano maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla camera 2 post di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere di sangiuliano 1 maria rosaria boccia gennaro sangiuliano.