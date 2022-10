16 ott 2022 18:32

SI METTE MALE PER LA MELONI! "SLEEPY JOE" BIDEN MASTICA AMARO PER IL RISULTATO DELLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE IN ITALIA: "PUTIN VOLEVA DIVIDERE LA NATO E GUARDATE CHE È SUCCESSO SUL FIANCO ORIENTALE DELL'ALLEANZA. CHE MI DITE DELL'UNGHERIA? E GUARDATE COSA E' SUCCESSO DI RECENTE IN SPAGNA E IN ITALIA" - COME DAGO-RIVELATO IL MAGGIOR OSTACOLO PER LA “DUCETTA” E' L'IDEOLOGICO BIDEN CHE SI RICORDA ANCORA IL DISCORSO DI "GIORGIA ON MY MIND" AL CONGRESSO DEI CONSERVATORI USA - VIDEO