SI METTE MALE PER SANGIULIANO – IL DEPUTATO DI AVS ANGELO BONELLI PRESENTA UN ESPOSTO IN PROCURA SU “GENNY DELON” PER IL CASO BOCCIA: "IL MINISTRO NON HA PIÙ SCUSE, DEVE DIMETTERSI” – IL COMITATO SICUREZZA DELLA CAMERA INDAGA SUI VIDEO GIRATI GRAZIE AGLI OCCHIALI CON TELECAMERA - "L’ADNKRONOS" PUBBLICA I DOCUMENTI CHE DIMOSTREREBBERO CHE IL MINISTRO HA PAGATO DI TASCA PROPRIA I VIAGGI DELLA "POMPEIANA ESPERTA". SARÀ, DI SICURO I DUE PICCIONCINI NON HANNO VIAGGIATO IN ECONOMY: HA PAGATO UN BIGLIETTO FRECCIAROSSA A 258 EURO E UN AEREO ROMA-BARI 760...

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

1. GOVERNO: BONELLI (AVS) SU SANGIULIANO, PRESENTERO' ESPOSTO A PROCURA

(Nova) - "Dopo la pubblicazione di documenti riservati da parte della dottoressa Maria Rosaria Boccia, a cui era stato promesso l'incarico di consulente per i grandi eventi del ministro della Cultura, il ministro Sangiuliano deve dimettersi immediatamente perche' incompatibile con la carica che ricopre.

Deve farsi da parte. Il ministro non ha spiegato perche' la dottoressa Boccia, pur non avendo alcun ruolo nel ministero, abbia utilizzato mezzi e servizi dello Stato, inclusa l'auto della scorta. Sangiuliano afferma di aver pagato tutto lui, ma fermo restando che questo e' da verificare, l'uso improprio di mezzi e servizi dello Stato potrebbe configurare il reato di peculato. Il ministro ha commesso una grave leggerezza, ma non si assume la responsabilita' delle sue azioni". A dichiararlo e' il portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli.

ANGELO BONELLI

Bonelli, poi, spiega: "Le questioni che emergono sono rilevanti: telefonate registrate, e-mail istituzionali preparatorie all'incarico di consulente e viaggi in varie localita' per conto del ministero o in sua rappresentanza, come a Taormina. Poiche' ne' la premier ne' il ministro hanno ritenuto di rispondere al quesito che poniamo da giorni, ovvero se la dottoressa Boccia abbia utilizzato mezzi e servizi dello Stato, ho deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma".

2. CASO SANGIULIANO: VIDEO BOCCIA CON OCCHIALI, 'INDAGA' COMITATO SICUREZZA CAMERA

(LaPresse) - Si muovono gli organi competenti di Montecitorio in merito ai video girati all'interno del Palazzo da Maria Rosaria Boccia, mancata consulente del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A quanto apprende LaPresse da fonti della Camera, la questione sarebbe già all'esame dei predetti organi e in particolare del Comitato per la sicurezza di Montecitorio.

3. MIC: IL MINISTERO NON HA PAGATO PER BOCCIA, ECCO I DOCUMENTI CHE LO PROVANO

(Adnkronos) - Maria Rosaria Boccia, imprenditrice campana protagonista in queste settimane della cronaca politica, sostiene nelle sue storie Instagram di non aver mai pagato nulla per i viaggi e gli spostamenti che ha fatto insieme al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

RICEVUTA DELL AEREO ITA AIRWAYS PAGATO DA SANGIULIANO A MARIA ROSARIA BOCCIA

Ha anche pubblicato le foto delle carte d'imbarco e una email della segreteria del Ministero, insinuando di fatto che le spese siano state sostenute (anche) dal Ministero.

Sangiuliano, invece, ribadisce che non è stato speso neanche un euro del ministero, e l'Adnkronos ha potuto visionare una serie di documenti e verificare con alcuni protagonisti di questa storia quanto sostenuto dal titolare del dicastero di via del Collegio Romano.

Da quanto risulta all'agenzia, le spese sono state sostenute dal ministro (con la sua carta di credito personale), dagli enti organizzatori, e in un'occasione direttamente da un sindaco.

Non solo: almeno in un caso Boccia ha pagato di tasca propria il conto della sua stanza d'albergo, contraddicendo, quindi, la sua stessa dichiarazione (''non ho mai pagato nulla''). Ma andiamo per gradi.

MARIA ROSARIA BOCCIA A IL LIBRO POSSIBILE A POLIGNANO IN PUGLIA - 1

Il ministro, secondo i documenti visionati dall'Adnkronos, il 18 giugno alle 14.48 ha speso 486 euro con la propria carta di credito per il biglietto di Maria Rosaria Boccia sul volo Ita Airways diretto a Catania in occasione del festival letterario Taobuk di Taormina il 22 giugno scorso, durante il quale l'imprenditrice ha soggiornato a proprie spese.

Altri 424 euro è costato il volo di ritorno, operato da Aeroitalia, acquistato da Sangiuliano sempre il 18 giugno alle 13.34. Anche per Bari, destinazione festival del Libro Possibile di Polignano a Mare, è stato acquistato da Sangiuliano il 5 luglio alle 15.09 un volo Ita Airways (759 euro). Per l'alloggio, invece, gli organizzatori del Festival hanno fatto sapere di aver sostenuto loro le spese.

Stessa procedura per il treno diretto a Milano, un Frecciarossa Trenitalia costato 258 euro che ha portato Boccia alla visita della Pinacoteca di Brera: la spesa, effettuata il 31 luglio alle 18.16, è stata addebitata sull'estratto conto della carta di credito del ministro.

a sinistra storia instagram di maria rosaria boccia a destra la foto presa dal web 1

Caso a sé quello di Riva Ligure. L'11 luglio è stato direttamente il sindaco Giorgio Giuffra a tirare fuori i soldi, per trasporti e alloggi, legati a una fitta agenda di eventi, incontri e sopralluoghi. All'Adnkronos il primo cittadino ha spiegato che ''i sindaci dei piccoli comuni lo fanno spesso. Faccio questo lavoro da dieci anni e so cosa vuol dire gestire con oculatezza la cosa pubblica.

Abbiamo poca disponibilità di spesa, e non volevo caricare le casse del Comune, avere un ministro ospite di una rassegna estiva è un onore e l'occasione di promuovere la nostra città''. A Sanremo, pochi giorni dopo, è il Casinò a invitare Sangiuliano a presentare il suo libro su Giuseppe Prezzolini, in occasione dei ''martedì letterari'', una rassegna che esiste da anni. L'Adnkronos ha potuto verificare che in occasione di questa rassegna, gli autori e i loro accompagnatori sono ospitati dal Casinò. Dunque anche Maria Rosaria Boccia, che aveva rapporti con alcuni degli organizzatori già da tempo.

a sinistra storia instagram di maria rosaria boccia a destra la foto presa dal web 2 gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia a pompei gerry scotti maria rosaria boccia luca palamara maria rosaria boccia vignetta di mannelli sul caso gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E MARIA ROSARIA BOCCIA ALLA CAMERA ANGELO BONELLI storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 12 GENNARO SANGIULIANO MARIA ROSARIA BOCCIA - MEME IL CASO BOCCIA - SANGIULIANO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO a sinistra storia instagram di maria rosaria boccia a destra la foto presa dal web 3 storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 9 storia instagram di maria rosaria boccia maria rosaria boccia pubblica biglietto volo con sangiuliano maria rosaria boccia pubblica LA MAIL DEL MINISTERO PER LA SUA NOMINA A CONSIGLIERA PER I GRANDI EVENTI maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano 5 a sinistra storia instagram di maria rosaria boccia a destra la foto presa dal web 4 simona russo maria rosaria boccia 4 vignetta di natangelo sul caso sangiuliano - boccia SANGIULIANO COME IL PROFESSORE DELLA CASA DI CARTA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA OPERAZIONE SAN GENNARO - MEME BY LABOND gennaro sangiuliano riceve le chiavi d oro di pompei (dietro al sindaco, spunta maria rosaria boccia) PETIZIONE DI ITALIA VIVA PER CHIEDERE LE DIMISSIONI DI GENNARO SANGIULIANO gennaro sangiuliano senza fede

MARIA ROSARIA BOCCIA SU INSTAGRAM storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 4