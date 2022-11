2 nov 2022 09:14

SI PREPARA IL VIETNAM A PALAZZO MADAMA PER GIORGIA MELONI – TRA MINISTRI E RUOLI DI SOTTOGOVERNO LA MAGGIORANZA PERDE 19 SENATORI. CONSIDERANDO CHE IL PRESIDENTE DELL'AULA, IGNAZIO LA RUSSA, PER PRASSI NON VOTA, SI TRATTA DI 20 VOTI CHE PER FORZA DI COSE NON POTRANNO ESSERE SEMPRE GARANTITI: LA MAGGIORANZA (A QUOTA 96) ORA È SUL FILO. L'OPPOSIZIONE, CHE PERO’ E’ DIVISA IN TRE, È A 88-90 - IL RISCHIO INCIDENTE DIETRO L'ANGOLO AD OGNI VOTAZIONE ORDINARIA…