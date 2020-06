AMMUCCHIAMOCI O NO? - LA PIETOSA DANZA DI CORTEGGIAMENTO DEL PD AI 5 STELLE PER LE REGIONALI. QUEGLI INGRATI DEI GRILLINI NON VOGLIONO EMILIANO IN PUGLIA, LUI CHE FU UNO DEI PRIMI (CON BOCCIA) A PROPORRE QUEST'UNIONE CONTRO NATURA. IN CAMPANIA DE LUCA È AVANTI MA I VECCHI MARTUFI DELLA POLITICA LOCALE NON HANNO ANCORA DECISO CON CHI SCHIERARSI. L'UNICA CERTEZZA DEL PD PER ORA È LA TOSCANA