SI SALVINI CHI PUO’ – LA MAGISTRATURA FA PAURA E IL "CAPITONE" SI DA’ UNA CALMATA – NON CHIEDE PIU’ A CONTE DI TESTIMONIARE SUL CASO GREGORETTI E NON VUOLE PIU’ SCONTRI CON LE TOGHE. STOP A MANIFESTAZIONI E PROTESTE CONTRO I GIUDICI – SALVINI, PRESSATO DALL'AVANZATA INTERNA DEL GOVERNATORE VENETO ZAIA E DA QUELLA DELLA LEADER DI FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI, CAMBIA STRATEGIA E DIVENTA PIÙ ISTITUZIONALE…-
HUAWEI, GO AWAY - IL 5G NON È PIÙ UN MOTIVO DI CONTRASTO TRA USA E ITALIA E LO DIMOSTRANO LE DICHIARAZIONI DI CONTE E DI MAIO DI IERI CON POMPEO. COME FARANNO A GIUSTIFICARE QUESTA NUOVA ONDATA DI ATLANTISMO AI CARI AMICI CINESI? L’AMBASCIATORE DEL DRAGONE IN ITALIA (QUELLO CHE VA A PRANZO CON GRILLO) MINACCIA: “CHI SEMINA VENTO, RACCOGLIE TEMPESTA. POMPEO CI CALUNIA, METTA PRESTO FINE AL SUO SHOW”
“SE AVESSE VINTO IL NAZIONALISMO LEGHISTA DI SALVINI DURANTE IL TEMPO DEL COVID OGGI L'ITALIA SAREBBE UN PAESE MORTO” – L’ATTACCO SCOMPOSTO DI ZINGARETTI FA INCAZZARE SALVINI CHE RIBATTE A “STASERA ITALIA”: “CHE PENA, CHE SQUALLORE CON 35MILA MORTI, CHE SCHIFO” – FELTRI: “RIDICOLO ZINGARETTI. SI DÀ IL CASO CHE IL VIRUS SE LO È BECCATO IL SEGRETARIO PD NON QUELLO DELLA LEGA” - VIDEO
COME MAI IL GOVERNO NATO PER ABOLIRE I DECRETI DI SALVINI NON RIESCE A FARLO? - L’ACCORDO ERA DI MODIFICARLI DOPO LE REGIONALI PER NON INFLUENZARE IL VOTO, MA I GRILLINI HANNO FATTO SALTARE IL BANCO UN’ALTRA VOLTA - ZINGARETTI AVEVA CONCESSO AL M5S UN NUOVO RINVIO DEL MES IN CAMBIO DEL VOTO SUL TESTO DI LAMORGESE, MA IL VIA LIBERA È SALTATO DI NUOVO - LA TRAMA DI DI MAIO E IL PRESSINGE DEI DEM
“CROATTI È POSITIVO A CAUSA MIA. CON LUI SONO ANDATO IN GIRO IN MACCHINA E IN UNA TRATTORIA” - PARLA FRANCESCO MOLLAME, UNO DEI DUE SENATORI GRILLINI POSITIVO AL CORONAVIRUS: “NON SONO RIUSCITO A SCARICARE IMMUNI, PROBABILMENTE A CAUSA DEL MIO TELEFONO. HO COMINCIATO AD AVERE I SINTOMI IL 17 SETTEMBRE. IL FATTO È CHE HO AVUTO L' ESITO DEL TAMPONE SOLO CINQUE GIORNI DOPO ESSERMI SOTTOPOSTO AL CONTROLLO. MI SONO LAMENTATO, MI HANNO RISPOSTO CHE…”
LE DUE RUOTE? FORA DAI BALL - VITTORIO FELTRI ATTACCA BEPPE SALA PER L’ECCESSO DI PISTE CICLABILI: “NE HA CREATE IN NUMERO ECCESSIVO PROVOCANDO IL CAOS. NESSUNO ORMAI PUÒ PARCHEGGIARE AI LATI DOVE IMPERVERSANO CICLISTI SCATENATI AI QUALI DANNO MANFORTE GLI STUPIDINI DEL MONOPATTINO. CARO SINDACO, SCENDA DALLA PIANTA E LA SMETTA DI FARE IL MODAIOLO CHE INSEGUE LE FREGNACCE DEL MOMENTO PER AVERE QUALCHE VOTO IN PIÙ CHE NON PRENDERÀ”