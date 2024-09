Estratto dell’articolo di Antonio Massari e Maddalena Oliva per “Il Fatto Quotidiano”

maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 1

“Esistono altre fotografie del ministro Gennaro Sangiuliano in compagnia di Maria Rosaria Boccia. E sono molto più delicate di quelle che abbiamo venduto a Gente”. A parlare è Alex Fiumara, il giornalista fotografo che con il collega Max Scarfone ha scattato le foto di Sangiuliano e Boccia appena vendute a Gente, che le pubblica nel numero in edicola questa settimana che, in effetti, non li ritraggono in alcuna effusione.

“So di queste altre fotografie” racconta Fiumara “perché me l’ha raccontato una mia fonte, interna a un settimanale, che le ha viste, me le ha descritte e mi ha detto che alla fine è stato deciso di non pubblicarle. Per quanto mi hanno raccontato, sarebbero state scattate in Campania e ce ne sarebbe una che ritrae i due mentre escono dal portone di uno studio medico”.

Il primo punto che rende [...] meritevole di approfondimento [...] il racconto di Fiumara, è la sua cronologia. Fiumara dice di essere venuto a conoscenza di questa notizia intorno al 10 agosto. E si innervosisce parecchio. Il suo racconto risulta verosimile per un dettaglio: il 12 agosto pubblica infatti un post su Instagram nel quale parla di un giornale, che ha seguito una notizia su un “politico” e la sua “amante” e di un servizio poi non pubblicato. Ed è proprio su questo post che il Fatto l’ha interpellato per chiedergli spiegazioni.

ALEX FIUMARA

“Il politico al quale facevo riferimento è Sangiuliano e l’amante è Boccia”, spiega Fiumara, che non fornisce altre indicazioni. Il dettaglio è importante perché, della vicend a Sangiuliano-Boccia il 12 agosto nessun giornale si era mai occupato. Il caso esplode infatti due settimane dopo, il 26 agosto, con lo scoop di Dagospia. Veniamo adesso al motivo del suo astio.

Il punto è che il 16 luglio, lui e Scarfone si dedicano al servizio fotografico appena venduto a Gente. Il 17 luglio il servizio è terminato e i due lo consegnano all’agenzia per cui lavorano.

Il 22 [...] il servizio viene proposto ai maggiori settimanali di gossip, tra il quali Chi, edito dal gruppo Berlusconi, e Diva, del gruppo Cairo. La data è importante per due motivi.

maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 2

È questo il primo momento in cui c’è traccia, nelle redazioni dei giornali, della liaison tra Sangiuliano e Boccia.

Sarà un caso ma, nella sua ricostruzione, Sangiuliano data il termine della sua relazione con Boccia proprio tra la fine di luglio e i primi di agosto.

Quindi appena dopo il servizio di Scarfone e Fiumara che però resta invenduto: nessuno decide infatti di pubblicarlo. Venti giorni dopo arriva lo sfogo di Fiumara su Instagram. E qui la faccenda, se fosse confermato il suo racconto, diventa scivolosa.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY NATANGELO

“Una delle redazioni che ha rifiutato il servizio – racconta – decide di inviare dei propri fotografi per seguire Sangiuliano e Boccia. E i colleghi, per quanto mi risulta, portano a casa il risultato. Con foto più delicate delle nostre.

A dirmelo – spiega – è una mia fonte, all’interno di questa redazione, che mi racconta il contenuto delle fotografie, spiegandomi che però hanno deciso di non pubblicarle. E io mi arrabbio. Hanno rifiutato il nostro servizio e poi usato le nostre notizie per lavorarci loro. Un comportamento assolutamente scorretto. E così scrivo quel post”.

Riepiloghiamo. Il post di Fiumara è datato 12 agosto, quando tutta questa vicenda non è ancora nota. Lui accusa pubblicamente qualcuno, senza fare nomi, di avergli rubato la notizia e di aver realizzato, dopo aver rifiutato la sua proposta, un servizio su un politico e la sua amante.

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA - VIGNETTA DI ELLEKAPPA

Venti giorni prima ha proposto, con il collega Scarfone, un servizio su Sangiuliano e Boccia. Al Fatto conferma che il riferimento nel post era proprio a loro due. Ma del secondo servizio fotografico non c’è alcuna traccia.

In serata ci ricontatta: “Ho sentito la mia fonte e mi ha garantito che sono state ritirate delle fotografie di loro due insieme in uscita da uno studio medico”. Se questo servizio non esiste, perché Fiumara avrebbe dovuto scrivere quel post? Se invece il servizio esiste, perché non è mai stato pubblicato? [...] Perché un direttore ha prima commissionato un servizio e poi ha cambiato idea, decidendo di non pubblicarlo? Cosa c’è in queste foto?

La risposta a queste domande adesso supera il gossip: ha un significato politico. Perché le fotografie riguardano un ministro [...]. Perché il servizio di Scarfone e Fiumara non sarebbe mai stato reso pubblico se, a oltre 40 giorni da quegli scatti, non l’avesse da poco acquistato Gente. E soprattutto perché,[...] è il caso di sapere fino in fondo com’è andata, cosa contengono questi scatti e perché non sono stati pubblicati.

maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 3 carmine lo sapio maria rosaria boccia sangiuliano gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera OPERAZIONE SAN GENNARO - MEME BY LABOND maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano 4 storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 6 maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 5 vignetta di natangelo sul caso sangiuliano - boccia

carmine lo sapio gennaro sangiuliano RICEVUTA DELL AEREO ITA AIRWAYS PAGATO DA SANGIULIANO A MARIA ROSARIA BOCCIA dimission impossible - meme by carli maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente