(ANSA) Il Parlamento Ue condanna la morte di migliaia di lavoratori migranti in Qatar durante i preparativi per i Mondiali. In una risoluzione adottata per acclamazione, gli eurodeputati descrivono la corruzione all'interno della Fifa come "dilagante, sistemica e profondamente radicata" e deplorano la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato la scelta del Qatar come Paese ospitante. Il Parlamento esorta i Paesi Ue, in particolare Germania, Francia, Italia e Spagna, a esercitare pressioni su Uefa e Fifa affinché si impegnino a realizzare riforme come l'introduzione di procedure democratiche e trasparenti per l'assegnazione dei Mondiali (ANSA).

