SI STRINGE IL CERCHIO SUI "CINCO ESTRELLAS" - I PM DI MILANO INDAGANO PER RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO ILLECITO SUI PRESUNTI 3,5 MILIONI DI FONDI NERI CHE IL VENEZUELA RECAPITÒ AL NASCENTE M5S NEL 2010 - I GIUDICI VOGLIONO INTERROGARE L'EX CAPO DEGLI 007 DI CARACAS: NEGLI ATTI DEI SERVIZI SEGRETI SI LEGGE DI UNA VALIGETTA AL DEFUNTO GIANROBERTO CASALEGGIO, IL "PROMOTORE DI UN MOVIMENTO DI SINISTRA RIVOLUZIONARIO E ANTICAPITALISTA"- IL FIGLIO DAVIDE HA GIÀ DENUNCIATO PER DIFFAMAZIONE UN GIORNALISTA...

Monica Serra per "La Stampa"

gianroberto casaleggio 1

Riciclaggio e finanziamento illecito al partito. Sono queste le ipotesi di reato su cui sta lavorando la procura di Milano che, già a giugno 2020, ha aperto un fascicolo per verificare se il nascente Movimento 5 Stelle, nel 2010, abbia ricevuto tre milioni e mezzo di «fondi neri» venezuelani.

beppe grillo con gianroberto e davide casaleggio

E ora punta a interrogare Hugo El Pollo Carvajal, l'ex capo dei servizi segreti venezuelani arrestato in Spagna su mandato degli Stati Uniti, che già al giudice spagnolo ha confermato i presunti finanziamenti illeciti del Venezuela a diversi movimenti politici come Podemos in Spagna e i 5 Stelle in Italia.

davide casaleggio

Prima ancora che la notizia venisse riportata da diversi giornali spagnoli, a fare il nome di El Pollo ai magistrati italiani, che da oltre un anno indagano nel più assoluto silenzio, è stato Marcos Garcìa Rey, il giornalista dell'Abc che l'anno scorso ha fatto esplodere lo scandalo, pubblicando un documento inedito dei servizi segreti venezuelani.

marcos garcia rey

Secondo quanto si legge nell'atto, Nicolas Maduro, all'epoca ministro degli esteri di Hugo Chavez, aveva autorizzato la consegna, tramite il console del Venezuela a Milano, Gian Carlo Di Martino, di una valigetta carica di 3,5 milioni di euro al defunto Gianroberto Casaleggio, il «promotore di un movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista nella Repubblica Italiana».

nicolas maduro

Rey è stato denunciato per diffamazione da Davide Casaleggio, che lo accusa di aver infangato il nome del padre, fondatore del Movimento 5 Stelle. Assistito dagli avvocati Luigi Isolabella e Maria Beatrice Lanzavecchia, è stato interrogato qualche settimana fa.

Non ha rivelato il nome della fonte che gli ha fatto avere quel documento, ma ha messo in fila tutte le verifiche che ha fatto prima di pubblicarlo. E, tra le persone e le autorità sentite, ci sarebbe stato proprio El Pollo, con cui Rey sarebbe sempre rimasto in contatto.

fondi del venezuela al m5s il documento pubblicato da abc

Qualche giorno dopo, i quotidiani spagnoli hanno pubblicato le rivelazioni dell'ex direttore dell'intelligence venezuelana, che sarà estradato negli Stati Uniti. Ma, da quel che emerge, già lunedì sarebbe arrivato alle autorità spagnole un ordine di investigazione europea (Oie), una sorta di rogatoria, che porta le firme del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del pm Cristiana Roveda.

Un atto che svela le accuse ipotizzate in Italia: riciclaggio e finanziamento illecito al partito. Anche perché non è detto, e da quel che si sa El Pollo non lo avrebbe escluso, che dopo il 2010 (per cui parte delle accuse sarebbero già prescritte) non ci siano stati altri presunti finanziamenti illegali sull'asse Venezuela - 5 Stelle.

nicolas maduro

Sull'inchiesta e sull'ordine di investigazione in procura vige il più assoluto riserbo, nessuno conferma o smentisce. Ma ora è evidente che l'obiettivo dei magistrati sia quello di interrogare El Pollo prima della sua estradizione negli Usa.

venezuela movimento 5 stelle

E cercare anche nella documentazione che sostiene di possedere conferme alle accuse. Le indagini affidate al Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf puntano ad accertare il presunto finanziamento, a capire il ruolo del console Di Martino e degli altri eventuali intermediari intervenuti, chi avrebbe ricevuto i 3,5 milioni di euro in Italia oltre al defunto Casaleggio e per quale fine siano stati utilizzati. Soprattutto se ci sono altri e più recenti episodi su cui indagare.

