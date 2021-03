SI VEDE PROPRIO CHE NON C'È PIÙ LO STILE "GRANDE FRATELLO" DI TA-ROCCO A PALAZZO CHIGI - SAPEVATE CHE MARIO DRAGHI È STATO IN VATICANO CON LA MOGLIE PER UNA MESSA IN SAN PIETRO? NO, PERCHÉ CI È ANDATO SENZA STROMBAZZARE LA COSA AGLI AMICHETTI FOTOGRAFI E GIORNALISTI - SIAMO PASSATI DAL METODO CASALINO AL RISERBO MODELLO "BANCA CENTRALE EUROPEA"...

Da “il Giornale”

mario draghi con la moglie serena cappello

Si vede proprio che non c'è più Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e soprattutto che non c'è più il suo portavoce, Rocco Casalino.

Ieri mattina Mario Draghi, accompagnato dalla moglie, è stato in Vaticano per partecipare in forma strettamente personale e privata alla messa all'Altare della Cattedra in San Pietro. Ma ci è andato senza avvisare fotografi o giornalisti amici per mettere in evidenza il trattamento di riguardo riservato dalla Santa Sede al premier.

draghi con la moglie

Anzi, se non fosse stato per l'Adnkronos, che ha trovato la notizia, non si sarebbe neppure saputo. Altro stile, altro riserbo, più Banca Centrale Europea che Grande Fratello.

