SI VOCIFERA DI UNO SCAMBIO DI MESSAGGI INFUOCATO TRA GIORGIA MELONI E FABIO RAMPELLI, DOPO IL COMMISSARIAMENTO DELLA FEDERAZIONE DI ROMA DI FRATELLI D’ITALIA - IL SILURAMENTO DEL RAMPELLIANO MASSIMO MILANI HA SCATENATO IL LEADER DEI “GABBIANI” CHE HA CHIESTO ALLA PREMIER DI FARE RETROMARCIA E DI RI-NOMINARE MILANI, VITTIMA DI “UN EQUIVOCO GENERATO DALLE FALSE NOTIZIE DIFFUSE” - È LA PRIMA VOLTA CHE QUALCUNO DENTRO IL PARTITO DICE ALLA LEADER, PUBBLICAMENTE: HAI SBAGLIATO…

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

GIORGIA MELONI E FABIO RAMPELLI

Fratelli d’Italia, a Roma, è una pentola a pressione. […] un partito considerato fino a qualche settimana fa una falange. L’ultima grana per la premier è il commissariamento della federazione di Roma, la più importante dello Stivale per iscritti […] Lo scontro contrappone Giorgia Meloni al suo vecchio mentore, Fabio Rampelli […] Rampelli - di questo lo accusano i colleghi di scranno […] - è rimasto ancorato alle vecchie logiche correntizie aennine. Continuando a “spingere” i suoi, a danno di chi fa capo ad altre cordate. Per questo non è stato promosso ministro, nonostante ne avesse i titoli più di altri. Per questo ora perde la guida del partito a Roma.

fabio rampelli

[…] la premier ha silurato il capo della federazione romana di FdI, il deputato rampelliano Massimo Milani. L’ultima goccia è stata una manifestazione a sostegno di due candidati al consiglio regionale del Lazio, Fabrizio Ghera e Marika Rotondi, organizzata al teatro Brancaccio.

A tutti gli effetti un evento elettorale per due esponenti della corrente Rampelli, ma […] spacciato per appuntamento di partito, con tanto di inviti spediti dall’indirizzario di Fratelli d’Italia-Roma e un volantino che reclamizzava la presenza di due ministri, Guido Crosetto e Adolfo Urso (entrambi poi assenti). […]

fabio rampelli giorgia meloni ignazio la russa

[…] la premier alla fine si è decisa: partito commissariato. Via Milani, arriva […] Giovanni Donzelli. Rampelli però non è tipo da mollare la presa. Dentro FdI raccontano di uno scambio di messaggini acceso con Meloni. […] il capo dei Gabbiani ha chiesto […] alla leader di fare retromarcia e di ri-nominare Milani, vittima di «un equivoco generato dalle false notizie diffuse». Diffuse dalle altre correnti. È la prima volta che qualcuno dentro il partito dice alla leader, pubblicamente: hai sbagliato. […] La sensazione è che […] dentro FdI sia nata la prima, vera, corrente che non risponde alla premier.

giovanni donzelli foto di bacco (1)