SI VOTA E GLI STATI UNITI SI BLINDANO - IN VISTA DELLE ELEZIONI, SONO STATE ERETTE DELLE BARRIERE PER PROTEGGERE LA CASA BIANCA E IL CONGRESSO DA EVENTUALI RIVOLTE. RAFFORZATA LA SICUREZZA INTORNO ALLA RESIDENZA DI KAMALA HARRIS, A WASHINGTON, E A WEST PALM BEACH DOVE TRUMP TERRA' IL SUO COMIZIO LA NOTTE DEL VOTO - GLI STATI DI WASHINGTON, OREGON E NEVADA ALLERTANO LA GUARDIA NAZIONALE - SECONDO I SONDAGGI KAMALA E TRUMP SONO TESTA A TESTA - OBAMA: "TRUMP E' ARROGANTE, L'AMERICA E' MIGLIORE DI COSÌ": VIDEO

Obama on Trump: Who cannot understand how an NBA superstar can be both Greek and Black… Who spreads ridiculous fantasies that Haitians are eating people’s pets. Who just this past week arranged for one of his supporters to tell jokes about Black people eating watermelon and… pic.twitter.com/8hs8buZc5d — Acyn (@Acyn) November 3, 2024

BARRIERE INTORNO A CASA BIANCA E CONGRESSO CONTRO RIVOLTE

PROIEZIONI ELEZIONI AMERICANE - DATI AL 3 NOVEMBRE 2024

(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - L'America si blinda per le elezioni Usa. Nuove barriere di sicurezza sono state erette intorno alla Casa Bianca, a Capitol Hill e alla residenza nella capitale della vicepresidente e candidata presidenziale dem Kamala Harris, contro i rischi di proteste e rivolte.

Il Secret Service ha un piano anche per rafforzare la sicurezza intorno al convention center a West Palm Beach dove Donald Trump terrà un evento la notte del voto. Strade chiuse e deviazioni intorno alla Howard University a Washington, dove Harris attenderà i risultati delle elezioni.

TRE STATI USA ALLERTANO GUARDIA NAZIONALE CONTRO RISCHIO RIVOLTE WASHINGTON, OREGON E NEVADA, COME MISURA PRECAUZIONALE

trump harris bacio fake ia

(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - Washington, Oregon e Nevada sono i primi tre stati ad aver allertato la Guardia nazionale come misura precauzionale contro i rischi di rivolte legate alle elezioni americane di domani. Lo riportano i media Usa. Negli stati di Washington e dell'Oregon ci sono stati episodi di contenitori di schede elettorali dati alle fiamme.

USA: OBAMA A MILWAUKEE, AMERICA PRONTA A VOLTARE PAGINA

(LaPresse/AP) - "Sono qui per dirvi, Milwaukee, che non abbiamo bisogno di altri 4 anni di arroganza, incompetenza e divisione di Trump. L'America è migliore di così. L'America è pronta a voltare pagina. L'America è pronta per una nuova storia, una storia migliore. Siamo pronti per la presidente Kamala Harris". Lo ha detto l'ex presidente Usa Barack Obama, intervenendo domenica a un comizio a Milwaukee, in Wisconsin, prima della partita della squadra di football americano Green Bay Packers.

BARRIERE INTORNO ALLA CASA BIANCA E AL CONGRESSO

"Se non avete ancora votato, oggi è l'ultimo giorno di voto anticipato a Milwaukee. Potete ancora farlo prima della partita. Non mi offendo se ve ne andate subito", ha detto parlando di domenica. "Per quelli di voi che stanno ancora decidendo, non date a Donald Trump il beneficio del dubbio perché ha partecipato a un reality show e certamente non dategli credito per un'economia che ha ereditato.

C'è solo un candidato che ha offerto idee serie su come far scendere i prezzi e far funzionare questa economia per tutti. Ed è Kamala Harris", ha detto Obama.

USA: SONDAGGI NEGLI STATI CHIAVE, A UN GIORNO DAL VOTO È ANCORA TESTA A TESTA WASHINGTON

DIBATTITO TRUMP HARRIS

(LaPresse) - Kamala Harris e Donald Trump rimangono testa a testa negli Stati chiave chiamati a decidere l'esito delle Presidenziali. È quanto rileva un nuovo sondaggio effettuato alla vigilia del voto dall'Emerson College Polling e The Hill, dal quale risulta che Trump è in vantaggio in Arizona, Georgia, North Carolina e Pennsylvania, mentre Harris è in vantaggio nel Michigan.

I due candidati sono in parità in Nevada e Wisconsin. In North Carolina, Trump è in vantaggio su Harris con il 49% contro il 48%. Trump è in vantaggio anche in Pennsylvania, col 49% contro il 48% di Harris.

dibattito tra donald trump e kamala harris 5

In Arizona, Trump supera Harris col 50% contro il 48%. In Georgia, Trump è in vantaggio con circa il 50% contro il 49% di Harris. In Michigan, Harris è in vantaggio col 50% contro il 48%. I due sono in parità in Nevada con il 48% a testa e nel Wisconsin con il 49% a testa.

Il vantaggio di nessuno dei due candidati in nessuno degli Stati è al di fuori del margine di errore. Le rilevazioni sono state condotte tra il 30 ottobre e il 2 novembre, su campioni in media di mille intervistati per ciascuno Stato, con margini di errore che variano tra i 3,2 punti e i 3,4 punti.

I WATCH PARTY, DOVE L'ELEZIONE DIVENTA UN SUPER BOWL LA NOTTE ELETTORALE IN USA CON GLI AMICI TRA PUB E RISTORANTI

Alessandra Baldini l’ANSA

barack obama parla di donald trump - 1

Sull'orlo di una crisi di nervi per il testa a testa del voto di domani, molti americani non affronteranno in solitudine il cardiopalma di una notte di exit poll e risultati: hanno scommesso su questo pub, ristoranti, librerie e centri culturali che invitano da giorni gli elettori stressati a partecipare ai 'watch party' in cui seguire sui maxischermi l'esito della corsa presidenziale come se fosse il Super Bowl. New York, la città che non dorme mai, prevede centinaia di eventi di questo tipo, tra musica, cabaret e alcol a fiumi.

Mentre a Washington, dove la politica è lo sport cittadino e dove Kamala Harris si trova con i suoi alla Howard University, le ambasciate offrono party elettorali ai politologi dei think tank e a qualche giornalista. Per tutti gli altri c'è l'imbarazzo della scelta: le filiali della catena di librerie/caffè/ristoranti Busboys and Poets resteranno tutte aperte fino all'annuncio della vittoria, con quella più vicina alla Casa Bianca che ha in programma performance dal vivo del duo folk Emma's Revolution.

clinton obama trump caganer

Birre artigianali e cocktail a prezzo di sconto sono nel pacchetto di BlueJacket, una microbrewery del Navy Yard, mentre da Cucina Morini aiuteranno ad allentare la tensione i Martini a metà prezzo. Trovarsi come una mosca blu in un mare di rosso (o viceversa) può essere peraltro un'esperienza sgradevole e, in un anno di alta tensione elettorale, anche potenzialmente pericolosa. E' dunque consigliabile prima di uscire di casa leggere tra le righe delle offerte dei locali per evitare di trovarsi male dopo.

i trump e e gli obama

Molti watch party sono in realtà targati esplicitamente dem o Gop, in altri casi viene rivelato il tema, ad esempio femminista o Lgbqt. A Washington, con Donald Trump arroccato a Mar-a-Lago, i repubblicani della capitale si ritroveranno da Dirty Water, un classico bar sport: in caso di vittoria dell'ex presidente, i clienti sono stati avvertiti che finiranno sotto "una doccia di champagne".

michelle obama donald trump 3