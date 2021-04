26 apr 2021 18:38

SIAMO ANCORA IN PIENA EMERGENCY - GINO STRADA BOCCIA LE RIAPERTURE DEL GOVERNO DRAGHI: "PER COME VENGONO INTERPRETATE DAI CITTADINI, MI SEMBRANO UN GROSSO AZZARDO. LA MOVIDA CON CENTINAIA DI RAGAZZI ACCALCATI NON È MOLTO PRUDENTE" - E LANCIA L'ALLARME: "STIAMO VACCINANDO NEI PAESI RICCHI, MENTRE NEI POVERI NON LO SI FA, DANDO TEMPO AL VIRUS DI SVILUPPARE VARIANTI…" - VIDEO