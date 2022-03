2 mar 2022 16:13

SIAMO CONTRO LA GUERRA, MA NON TROPPO - LA CINA NON RIESCE A FARE UN COMUNICATO CONVINTO PER CONDANNARE L'INVASIONE RUSSA IN UCRAINA: IL MINISTRO DEGLI ESTERI WANG YI PRIMA DICE CHE PECHINO "DEPLORA" IL CONFLITTO, POI ANNACQUA IL CONCETTO TRASFORMANDO LA PAROLA IN "LAMENTA" E INFINE CAMBIA ANCORA E NELLA NOTA UFFICIALE FA SCRIVERE CHE LA CINA È "PROFONDAMENTE ADDOLORATA" - UN EQUILIBRISMO PER NON PESTARE I PIEDI A NESSUNO E NON ABBANDONARE DAVVERO MOSCA...