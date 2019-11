18 nov 2019 19:40

SIAMO MES MALE – COME DAGO-ANTICIPATO, PALAZZO CHIGI VERGA UNA NOTA SUL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ. E SOPRATTUTTO PER ATTACCARE SALVINI: “IL FATTO CHE SCOPRA SOLO ORA L’ESISTENZA DI QUESTO NEGOZIATO È MOLTO GRAVE. LA REVISIONE NON È STATA ANCORA SOTTOSCRITTA E IN OGNI CASO IL PARLAMENTO HA POTERE DI VETO” - “CHI PRETENDE DI GUIDARE L’ITALIA SENZA STUDIARE I DOSSIER DOVREBBE EVITARE DI DIFFONDERE PALESI FALSITÀ”