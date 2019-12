SIAMO MES MALE – L’EUROGRUPPO “ACCOGLIE” LE MODIFICHE ITALIANE AL TESTO SUL NUOVO FONDO SALVA STATI, CIOÈ CAMBIA UNA PAROLA NEL COMUNICATO STAMPA PER RENDERE ESPLICITO IL CONCETTO CHE IL NEGOZIATO DEVE PROSEGUIRE E NON FINIRE A GENNAIO – MA LA TABELLA DI MARCIA DELL’EUROGRUPPO NON CAMBIA – BORGHI: “CI PRENDE IN GIRO. ANCHE A GIUGNO FECE LA STESSA COSA”

Ecco l'unica cosa che fa conte, approva tutto ma chiede di cambiare una parola nel comunicato stampa per prenderci meglio in giro. Anche a giugno fece la stessa cosa. https://t.co/xdQ9j6eom5 — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) December 13, 2019

GIUSEPPE CONTE

L'Eurosummit ha accolto la proposta italiana di modificare le conclusioni che riguardano il negoziato sul Mes, il meccanismo europeo di stabilità. Secondo quanto si apprende, la modifica che rende più esplicito il concetto che il negoziato deve proseguire e non finire a gennaio non cambia però la tabella di marcia che si è dato l'Eurogruppo per l'approvazione, ovvero resta l'idea di avere un accordo finale entro i primi mesi del 2020.

"Incoraggiamo l'Eurogruppo a proseguire il lavoro sul pacchetto di riforme del Mes, in attesa della procedure nazionali, e di continuare a lavorare su tutti gli elementi di un ulteriore rafforzamento dell'Unione bancaria, su base consensuale": è quanto si legge nelle conclusioni dell'Eurosummit. "Incoraggiamo che sia portato avanti il lavoro su tutti questi temi su cui torneremo al più tardi entro giugno 2020", aggiungono i leader.

Sul Mes sono stati fatti "importanti progressi" ma "dobbiamo continuare a lavorare a livello di ministri", ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel al termine del vertice Ue senza indicare alcuna data per la conclusione del negoziato e la firma dell'accordo. "Dobbiamo fare progressi", ha detto ancora Michel anche sull'Unione bancaria e il bilancio dell'Eurozona. "Non è facile ma dobbiamo lavorare per un buon accordo". Il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento all'Eurosummit, aveva chiesto "una modifica del punto 2 delle conclusioni in modo da dare atto che c'è ancora da lavorare per la revisione del Mes".

La modifica chiesta da Conte era di inserire il passaggio: "Chiediamo all'Eurogruppo di continuare a lavorare al pacchetto di riforme del'ESM...", modificando così la dichiarazione "Chiediamo all'Eurogruppo di finalizzare il lavoro tecnico riguardante il pacchetto di riforme...". Il premier, poi, interpellato a margine del Consiglio europeo su possibili nuove uscite dalla maggioranza, ha detto che "chi vuole lavorare, ha la possibilità di farlo con noi fino al 2023.

Può capitare che qualche parlamentare si senta più trascurato: io dico a tutti i parlamentari, attenzione noi siamo solo all'inizio dell'opera, abbiamo un arco di tempo importante, abbiamo riforme da offrire al Paese. Chi vuole lavorare per migliorare il Paese lo fa adesso, qui con noi". Prevede nuove uscite di parlamentari dalla maggioranza? "No, assolutamente no - dice il premier - chi vuole lavorare ha la possibilità di farlo con noi fino al 2023".

