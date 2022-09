2 set 2022 17:04

SIAMO SICURI CHE IL 25 SETTEMBRE ANDRÀ A FINIRE COME TUTTI PREVEDONO? – ANTONIO POLITO: “IN TUTTE LE ULTIME ELEZIONI IL PARTITO IN TESTA NEI SONDAGGI HA FATTO BOOM, È ANDATO MOLTO MEGLIO DEL PREVISTO. SI CHIAMA EFFETTO BAND WAGON: TU SEI CONVINTO CHE VINCERÀ TIZIO E PER QUESTO SALTI SUL VAGONE DI TIZIO. POTREBBE SUCCEDERE ANCHE ALLA MELONI? POTREBBE. OPPURE POTREBBE SCONGELARSI UN PO’ DI VOTO DI OPINIONE” – “L’ABISSALE VANTAGGIO PRONOSTICATO A FAVORE DEL CENTRODESTRA RISCHIA INFATTI DI PRODURRE ANCHE UN EFFETTO INVERSO. SE LA VITTORIA È SICURA, IL SUO ELETTORATO MODERATO PUÒ…”