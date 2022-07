SIAMO ALLE SOLITE: SALVINI FA CAMPAGNA ELETTORALE SULLA PELLE DEI POVERI CRISTI – IL “CAPITONE” HA RICOMINCIATO CON LA SOLITA SOLFA DELL’EMERGENZA MIGRANTI: IL 4 AGOSTO SARÀ A LAMPEDUSA. SARÀ L’OCCASIONE PER LE SOLITE FOTO SPOT E PER RIVENDICARE I DECRETI SICUREZZA. CHE PERÒ NON SONO STATI IL SUCCESSO CHE VANTA IL LEADER DEL CARROCCIO: GLI ARRIVI VIA MARE ERANO GIÀ SCESI QUANDO ERA MINISTRO MINNITI. SENZA CONSIDERARE CHE LE NORME VARATE DA SALVINI HANNO RIDOTTO I SALVATAGGI IN MARE (E LO HANNO PORTATO A PROCESSO)

Giovanna Casadio per “la Repubblica”

SALVINI MIGRANTI

Matteo Salvini sbarca a Lampedusa. È dall'immigrazione che la Lega vuole ripartire, facendone il cavallo di battaglia della campagna elettorale. Quindi, nel caso di vittoria alle elezioni del 25 settembre e riconquistato il Viminale, per il leader leghista arriverà il tempo di ricominciare da dove aveva lasciato: dai decreti sicurezza dei porti chiusi, tolleranza zero, stop ai permessi umanitari.

MATTEO SALVINI NELL HOTSPOT DI LAMPEDUSA

A Lampedusa Salvini approderà il 4 e 5 agosto, con l'eurodeputata Annalisa Tardino e, a fare da guida nell'hotspot al collasso (raggiunta quota 1.871 migranti, pur essendo prevista una accoglienza di 350), sarà il vice sindaco Attilio Lucia che del resto ha scritto personalmente a Salvini, e non alla ministra Luciana Lamorgese, per invitarlo a vedere di persona la situazione.

Con un tweet Salvini ha lanciato il manifesto- sicurezza, postando la sua foto accanto all'immagine di un barcone carico di migranti e il commento: "Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il prossimo ministro dell'Interno. Voi che ne dite amici? Torna la sicurezza, torna il coraggio".

Migranti a Lampedusa 2

Fuori dai toni elettorali, la realtà è come sempre drammatica. In queste ore i trafficanti di uomini stanno sfruttando il mare calmo per portare il maggior numero di migranti al di là del Mediterraneo. A Lampedusa sono arrivati 270 migranti in poche ore, che si sommano agli oltre 700 di domenica. C'è poi la Ocean Viking che ha soccorso tre imbarcazioni e reca a bordo 307 naufraghi, un centinaio dei quali sono minori non accompagnati.

matteo salvini

E c'è la tragedia su cui la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta. A bordo del peschereccio approdato domenica nella città siciliana, cinque persone sono morte di sete e di caldo. I racconti dei sopravvissuti sono terribili: in dieci avrebbero avuto a disposizione un bicchierino da caffè con l'acqua, al punto di bere l'acqua del motore. Secondo i pm sarebbero 5 i presunti, egiziani.

Centinaia i migranti sul peschereccio, 174 dei quali giunti a Messina insieme con i cinque cadaveri. I numeri del Viminale parlano di 37 mila sbarchi dall'inizio dell'anno. Per il deputato della Lega e sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni «la priorità è ripristinare i decreti sicurezza, contrastare gli scafisti e i trafficanti, difendere i confini, proteggere la sicurezza degli italiani».

migranti lampedusa 8

Fornisce Molteni un altro dato: 9 mila sbarchi solo a luglio. Al fact checking però, i decreti sicurezza - che sono poi stati azzerati dal governo giallo-rosso - non hanno dato grandi risultati. Gli arrivi via mare avevano già avuto un calo quando Marco Minniti era ministro, anche per via degli accordi siglati, in particolare con la Libia, nonostante le polemiche per le violazioni di diritti umani nei "lager" libici. Poi, il flop dei rimpatri, che sono stati pochi. Inoltre, le norme di Salvini contro le Ong, oltre a condurlo a processo, hanno ridotto i salvataggi in mare delle navi attrezzate, ma aumentato l'arrivo dei cosiddetti barchini. «Con l'abolizione della protezione umanitaria - ricorda Matteo Mauri, ex vice ministro dem all'Interno - era salito il numero degli irregolari ».

