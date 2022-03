30 mar 2022 18:27

SIAMO SULL’ORLO DELLA GUERRA MONDIALE E NOI SIAMO APPESI ALLE PATURNIE DI CONTE - PEPPINIELLO APPULO, DOPO ESSERE STATO SBUGIARDATO DA DRAGHI, TENTA DI ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI: “NON INTENDIAMO FARE PASSI INDIETRO. È IMPENSABILE UNA CORSA AL RIARMO ORA” - DRAGHI GONGOLA: NON VEDE L’ORA DI ANDARE ALLA CONTA E LIBERARSI UNA VOLTA PER TUTTE DELL’ALA POPULISTA DEL M5S, PER TENERSI LA CORRENTE GOVERNISTA DI LUIGI DI MAIO