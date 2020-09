11 set 2020 14:59

TRA IL SIERO E IL FACETO – QUANTI SARANNO I POSITIVI AL CORONAVIRUS TRA I 500MILA PROFESSORI E BIDELLI CHE NON HANNO VOLUTO FARE IL TEST SIEROLOGICO? – DAVIDE DESARIO: “LUNEDÌ LE SCUOLE RIAPRONO CON 13MILA POTENZIALI UNTORI IN CATTEDRA.PERCHÉ DE LUCA HA EMANATO UN'ORDINANZA CHE RENDE IL TEST PER I DOCENTI OBBLIGATORIO E NEL RESTO DEL PAESE NO? PERCHÉ NON LO HA FATTO IL GOVERNO PER RAGIONI DI SICUREZZA NAZIONALE?