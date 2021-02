DAGOREPORT

SERGIO MATTARELLA ROBERTO FICO

Siete pronti a un governo del Presidente con Mario Draghi premier? E’ solo questione di ore. Fico ha raggiunto il Quirinale con le mani vuote. “Non c’è maggioranza”

Mattarella ha subito cancellato la nuova partita delle elezioni anticipate: il partito del voto contro quello del non voto. Al primo sono iscritti Zingaretti, Bettini e un pezzo dei 5 stelle, oltre alla Meloni. Al secondo partecipano mezzo Pd, Renzi, Forza Italia e Giorgetti.

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI BY DE MARCO

Ma stavolta Mattarella non ha bisogno di esploratori: sullo scioglimento delle Camere decide solo lui. E non scioglierà. E chiamerà un’alta personalità, alias Mario Draghi, e farà appello alle forze politiche affinché concorrano a sostenere un governo che possa portare il Recovery Plan in sicurezza in Europa.

All’appello di Mattarella, il Pd di Zingaretti non potrà dire di no a un capo dello stato eletto dai dem, oltre al fatto che sta crescendo nel partito una fronda nei suoi confronti che lo accusa di aver ceduto troppo ai grillini su Conte.

Matteo Bolle

Al pari del Pd anche i 5Stelle diranno sì all’appello del Quirinale, con Di Maio fuori di sé dalla gioia di aver mandato per giardinetti Giuseppe Conte l’usurpatore. Grillo parlerà domani o dopodomani, pauroso come non mai di essere sconfessato dai suoi grillini (ogni comico teme che la platea non applauda più).

Non dimentichiamo poi che fu Renzi a proporre il nome di un democristiano cattolico come Mattarella nella corsa al Colle mentre il candidato dei laici era Giuliano Amato – e la Mummia Sicula non dimentica.

SALVINI BERLUSCONI OSHO

Salvini ha chiamato Berlusconi per dirgli che non può mollarlo con la ducetta dei sovranisti, Giorgia Meloni, che devo fare? Il consiglio del Banana: se andiamo verso l’ipotesi di un governo maggioranza Ursula con Draghi premier, e Forza Italia vota a favore, caro Matteo lascia libertà ai tuoi di votare sì o astenersi.

conte e casalino

Il grande sconfitto si chiama Conte, of course. Il poverino si è impiccato da solo chiedendo al Pd e al M5S, anziché un accordo politico, di porre al Colle il diktat: “o Conte o morte”. Come diceva Quelo di Corrado Guzzanti: “la seconda che hai detto”.

Mattarella, crisi richiede governo con piene funzioni

(ANSA) - La crisi sanitaria ed economica "richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l'attività ridotta al minimo". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella,ora due strade, governo nuovo o voto

Draghi - Federico Palmaroli per Dagospia

(ANSA) - "Ora ci sono due strade alternative: dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a fronteggiare le emergenze sanitaria sociale economica finanziaria o immediate elezioni anticipate" Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella dopo il colloquio con il Presidente della Camera Roberto Fico.

Mattarella, cittadini chiedono risposte urgenti ++

DRAGHI RENZI

(ANSA) - "Dallo scogliomento delle Camere del 2013 sono trascorsi 4 mesi" per un governo, nel 2018 "5 mesi". Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza delle funzioni in mesi cruciali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte urgente". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella,Recovery fondamentale, occasione da non perdere

COPERTINA DELL'ECONOMIST RENZI DRAGHI HOLLANDE MERKEL

(ANSA) - "Entro il mese di aprile va presentato" il Recovery plan ed è "fortemente auspicabile che questo avvenga prima di quella data di scadenza perché quegli indispensabili finanziamenti vengano presto: restano due mesi di tempo per discutere il piano con un mese ulteriore per approvarlo da parte della commissione Ue, occorrerà successivamente provvedere tempestivamente" ad attuarlo. "Un governo ad attività ridotta non sarebbe in grado di farlo e non possiamo permetterci di perdere questa occasione fondamentale per il nostro futuro". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella, darò a più presto incarico di formare governo

(ANSA) – Conto di "conferire al più presto incarico per formare governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella, appello a partiti per governo alto profilo

SERGIO MATTARELLA MEJO DI BERNIE SANDERS

(ANSA) - "Avverto il dovere di rivolgere alle forze politiche un appello per un governo di alto profilo per far fronte con tempestività alle gravi emergenze in corso". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella.

Mattarella, fine blocco licenziamenti chiede tempestività

(ANSA) - "Sul versante sociale, tra l'altro, a fine marzo verrà meno il blocco dei licenziamenti e questa scacdenza richiede provvedimenti di natura sociale adeguati e tempestivi". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella