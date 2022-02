16 feb 2022 19:07

SILENZIO, PARLA GIULIANO AMATO! - IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SPIEGA I GIUDIZI DELLA CONSULTA SUI REFERENDUM: “LEGGERE O SENTIRE CHE CHI HA PRESO LA DECISIONE NON SA COSA È LA SOFFERENZA CI HA FERITO INGIUSTAMENTE. IL REFERENDUM NON ERA SULL'EUTANASIA MA SULL'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE" - LA STILETTATA ALLA POLITICA: “FORSE NON DEDICA ABBASTANZA TEMPO PER TROVARE LA SOLUZIONE SUI CONFLITTI VALORIALI. L'EUTANASIA? NON POTEVAMO FARLO SULLA BASE DEL QUESITO REFERENDARIO, CON ALTRI STRUMENTI PUÒ FARLO IL PARLAMENTO" - VIDEO