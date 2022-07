21 lug 2022 17:46

SILENZIO: PARLA MATTARELLA! – “LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE È SEMPRE L’ULTIMO ATTO, MA È EVIDENTE L’ASSENZA DI PROSPETTIVE PER UNA NUOVA MAGGIORANZA” – “HO RINGRAZIATO IL PREMIER DRAGHI PER L’IMPEGNO PROFUSO IN QUESTI MESI. ORA IL GOVERNO INCONTRA LIMITAZIONI, MA DISPONE COMUNQUE DI STRUMENTI PER INTERVENIRE SULLE ESIGENZE PRESENTI E QUELLE CHE INTERCORRERANNO. A QUESTE SI AFFIANCA L’ATTUAZIONE NEI TEMPI CONCORDATI DEL PNRR. IL PERIODO CHE ATTRAVERSIAMO NON CONSENTE PAUSE” - "MI AUGURO UNO SPIRITO COSTRUTTIVO DA PARTE DI TUTTI, PUR NELL'INTENSA CAMPAGNA ELETTORALE"