SILENZIO, PARLA XI JINPING - IL PRESIDENTE CINESE HA PARLATO CON MACRON E SCHOLZ E HA CHIESTO LA “MASSIMA MODERAZIONE” SULLA CRISI UCRAINA: “LA CINA DEPLORA LA GUERRA IN EUROPA E APPOGGIA GLI SFORZI PER IL CESSATE IL FUOCO. LA PRIORITÀ È EVITARE CHE LE TENSIONI AUMENTINO O SFUGGANO AL CONTROLLO”. ALLORA CONVINCA IL SUO SOTTOPOSTO PUTIN A FINIRLA CON I BOMBARDAMENTI SUI CIVILI. PECHINO HA INTERESSE A RAFFREDDARE IL CONFLITTO E LASCIARE “MAD VLAD” ALLA GUIDA DELLA RUSSIA, PER FARE IL GRIMALDELLO ANTI-AMERICA IN EUROPA…

XI INVITA ALLA 'MASSIMA MODERAZIONE' SULL'UCRAINA

(ANSA-AFP) - Il presidente cinese Xi Jinping durante la telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto la "massima moderazione" sulla crisi ucraina.

La Cina chiede la "massima moderazione" per prevenire una crisi umanitaria su larga scala in Ucraina, valutando come massima "priorità quella di evitare che le tensioni aumentino o addirittura sfuggano al controllo", ha detto Xi Jinping nel vertice via video avuto con Macron e Scholz.

UCRAINA: XI, SANZIONI DANNOSE PER TUTTI, RIDURRE IMPATTO

(ANSA) - La Cina chiede di "lavorare insieme" per ridurre le conseguenze della crisi in Ucraina, bocciando le sanzioni "che avranno un impatto negativo sulla stabilità della finanza globale, dell'energia, dei trasporti e delle catene di approvvigionamento", trascinando al ribasso "l'economia mondiale, che è sotto il pesante impatto della pandemia" del Covid-19 e "saranno dannose per tutte le parti".

Lo ha detto il presidente Xi Jinping nel vertice via video avuto con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel resoconto della Cctv.

UCRAINA: XI, SITUAZIONE PREOCCUPANTE, CINA DEPLORA GUERRA

(ANSA) - La situazione in Ucraina è "preoccupante" e la Cina "deplora profondamente" la guerra in Europa: il presidente cinese Xi Jinping ha usato i termini più netti dall' invasione russa dell'Ucraina, parlando di 'zhanhuo', traducibile come 'fiamme di guerra', nel colloquio con il presidente francese, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il primo con leader occidentali. Xi, nel resoconto della Cctv, ha detto che Pechino sostiene il rispetto di "sovranità e integrità di tutti i Paesi", ma anche le "legittime preoccupazioni in materia di sicurezza. Tutti gli sforzi per la soluzione pacifica dovrebbero essere supportati".

UCRAINA: ELISEO, 'XI APPOGGIA SFORZI PER CESSATE IL FUOCO'

(ANSA) - Il presidente cinese, Xi Jinping, "appoggia l'azione della Francia e della Germania per un cessate-il-fuoco" in Ucraina e condivide con loro "la necessità di garantire un accesso delle popolazioni agli aiuti umanitari coordinati con le Nazioni Unite". Lo rende noto un comunicato dell'Eliseo al termine della videoconferenza a 3 di questa mattina fra i leader di Francia, Emmanuel Macron, Germania, Olaf Scholz, e Cina.

UCRAINA: XI, TENERE COORDINAMENTO CON FRANCIA, GERMANIA E UE

(ANSA) - La Cina apprezza gli sforzi di mediazione profusi nella crisi in Ucraina da Francia e Germania e si dice disposta a mantenere il coordinamento con i due Paesi più Unione Europea. Lo ha detto il presidente Xi Jinping nel colloquio iin video avuto con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

La Cina, ha aggiunto Xi nel resoconto della Cctv, è disposta a svolgere un "ruolo attivo" con la comunità internazionale secondo le esigenze di tutte le parti. Xi ha anche apprezzato l'impegno di Francia e Germania nella tutela degli interessi dell'Europa, invitando a "considerare la sua sicurezza duratura" con l'adesione "all'indipendenza strategica" e alla promozione "della costruzione di un quadro di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile". La Cina è favorevole nel vedere "un dialogo tra pari" che coinvolga Europa, Russia, Stati Uniti e Nato.

