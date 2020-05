IL DECRETO APRILE, POI RIBATTEZZATO MAGGIO, ORA SI CHIAMA ''RILANCIO''. COSÌ LO POSSONO RIMANDARE A GIUGNO - ECCO COSA C'È NELLA BOZZA DEL GOVERNO: BONUS PER COLF E BABY SITTER, TAX CREDIT PER LE VACANZE, ''SUPER INCENTIVO'' PER LE RISTRUTTURAZIONI ECOLOGICHE (DETRAZIONE 120%). CI SI INFILA PURE UNA SANATORIA EDILIZIA, MA A CONDIZIONE CHE… - QUASI NIENTE PER LE IMPRESE: SE NE PARLA IN UN ALTRO DECRETO