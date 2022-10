SILVIO ABBASSA LA CRESTA – COME DAGO-ANTICIPATO, BERLUSCONI AL SENATO HA LETTO UN DISCORSO GIÀ SCRITTO (LETTO E CORRETTO DA GIANNI LETTA) – L’INTERVENTO EGO-RIFERITO DEL “BANANA”, CHE NON RIESCE AD ACCETTARE CHE NON COMANDA PIÙ NIENTE: PRIMA ANNUNCIA LA NASCITA DEL SUO 17ESIMO NIPOTE, POI COMINCIA CON LE RIVENDICAZIONI: “SE OGGI C’È LA PRIMA DONNA PREMIER, È GRAZIE ALLA COALIZIONE CHE HO FONDATO 28 ANNI FA, CHE NON SI È MAI DIVISA” (DIMENTICA IL PRIMO GOVERNO CONTE E QUELLO DRAGHI) – LA SOLFA SU PRATICA DI MARE E L'APPOGGIO ALL’UCRAINA: “SIAMO CON L’OCCIDENTE”. IN PRATICA, SMENTISCE QUELLO CHE LUI STESSO HA DETTO UNA SETTIMANA FA NEI FAMOSI AUDIO DIFFUSI LAPRESSE… - VIDEO

IL NUOVO AUDIO DI BERLUSCONI BY LAPRESSE: ZELENSKY? NON POSSO DIRE QUELLO CHE PENSO

silvio berlusconi al senato 3

Berlusconi, qui dopo 9 anni e ancora con governo c.destra

(ANSA) - "Signor Presidente del Consiglio, sono felice di essere qui e sono felice anche perché 3 ore fa è nato il mio 17° nipotino. Evviva! Comunque è per me un motivo di grande soddisfazione riprendere la parola in Senato, dopo nove anni, e farlo proprio quando il popolo italiano ha scelto ancora una volta di affidare il Governo del Paese alla coalizione di centro-destra". Lo afferma Silvio Berlusconi intervenendo in aula al Seanto.

SILVIO BERLUSCONI BY OSHO

Berlusconi,oggi donna premer grazie a coalizione nata 28 anni fa

(ANSA) - "Se oggi per la prima volta alla guida del governo del Paese, per decisione degli elettori, c'è una esponente che viene dalla storia della destra italiana, questo è possibile perché 28 anni fa è nata una coalizione plurale, nella quale la destra e il centro insieme hanno saputo esprimere un progetto democratico di governo per la Nazione. Una coalizione che in 28 anni non si è mai divisa e che ha saputo governare insieme e stare insieme anche all'opposizione, una coalizione che ha guidato e guida la maggioranza delle regioni italiane. Una coalizione, che è sempre stata artefice di grandi scelte di democrazia e di libertà". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi in Senato.

silvio berlusconi al senato 2

Berlusconi, voteremo fiducia e lavoreremo con lealtà

(ANSA) - "Noi oggi voteremo convintamente la fiducia e da domani lavoreremo con lealtà, con passione e con spirito costruttivo, per realizzare il nostro programma". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi al Senato.

matteo salvini giorgia meloni antonio tajani

Berlusconi, nostre scelte sempre dalla parte dell'Occidente

(ANSA) - "Non è questo il momento, onorevoli senatori, per ricordare i tanti successi ottenuti dai governi di centro-destra che ho avuto l'onore di presiedere, ma una sola cosa voglio rivendicare con orgoglio: i nostri governi hanno sempre avuto come stella polare del loro agire la stella polare della libertà. Non abbiamo mai approvato una norma, una legge, un provvedimento, che potesse ridurre gli spazi di libertà dei cittadini. Non abbiamo mai compiuto una scelta di politica internazionale, che non fosse dalla parte dell'Occidente e della libertà". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi.

AUDIO ESCLUSIVO DI LAPRESSE SMENTISCE BERLUSCONI

Energia:Berlusconi, politica non condizionata dal partito del no

SILVIO BERLUSCONI

(ANSA) - "Ieri ho ascoltato dal Presidente Meloni parole definitive e totalmente condivisibili sui diritti, sulle libertà, sulla necessità di abbassare le tasse e di promuovere una pace fiscale, un impegno ad affrontare subito le grandi emergenze a partire dalla necessità di abbassare i costi dell'energia per le famiglie e per le imprese, riprendendo una politica energetica non più condizionata dal "partito dei no" e dall'ambientalismo ideologico della sinistra. Siamo ben consapevoli delle difficoltà che abbiamo dinnanzi, siamo consapevoli delle attese degli italiani e delle responsabilità che abbiamo nei loro confronti. Ma abbiamo soprattutto il dovere di andare avanti, perché siamo di fronte a nuove emergenze che sono motivo di grave allarme sociale. Le imprese e le famiglie sono in difficoltà e chiedono aiuto. Non possiamo lasciarle senza risposta". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi.

Governo: Berlusconi, felice anche per la nascita di mio nipote

SILVIO BERLUSCONI LICIA RONZULLI

(ANSA) - "Oggi non farò sfoggio della mia eloquenza perché ho tante cose da dire e mi sono scritto diligentemente tutto quanto. Sono felice di essere qui, anche perché, tre ore fa, ho avuto il mio diciassettesimo nipotino. Evviva. E' soddisfazione riprendere la parola dopo nove anni, quando il Paese ha scelto di affidare ancora una volta il governo al centrodestra". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo in Aula alla fiducia sul governo, al Senato. Nel dargli la parola, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, lo ha introdotto dicendo: "darò molto volentieri la parola e un bentornato al presidente Silvio Berlusconi".

Berlusconi, riforma giustizia è priorità irrinunciabile

silvio berlusconi e matteo salvini si guardano mentre giorgia meloni parla di unanimita' nella coalizione

(ANSA) - "Anche la riforma della giustizia è una priorità irrinunciabile, per una questione non solo di durata ragionevole dei processi e ricordo che i processi per una sentenza di primo grado da noi 1020 giorni in Europa, a parte Olanda, 98 giorni al massimo un anno e per questo non si devono fissare udienze dopo 3-4 mesi ma la settimana dopo o al massimo dopo due settimane. Dobbiamo farlo per una questione di civiltà e di libertà. Una riforma davvero garantista, non contro la magistratura ma per il diritto, per l'equità, per la libertà". Così il senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula per la fiducia.

LA FACCETTA DI BERLUSCONI MENTRE MELONI PARLAVA DI COALIZIONE UNANIME

Berlusconi, siamo per tutela vita e sostegno natalità

(ANSA) - "Nelle nostre decisioni dobbiamo poi mettere al centro di tutto la persona, portatrice per sua natura di diritti che non sono concessi dallo Stato, ma che lo Stato ha il dovere di garantire e di tutelare. Siamo quindi per la tutela della vita, dal concepimento alla morte naturale, siamo per il sostegno alla natalità, siamo per la difesa e la valorizzazione della famiglia e della sua funzione sociale irrinunciabile. Sono tutti temi sui quali il nostro governo, ne sono certo, saprà intervenire con coraggio, e con senso di responsabilità". Così il senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula per la fiducia al governo.

silvio berlusconi al senato 1

Berlusconi, solidarietà con Occidente, io uomo di pace

(ANSA) - "Di fronte all'attuale situazione non possiamo che ribadire e consolidare le linee portanti della nostra politica estera, e cioè la solidarietà con l'Occidente, quella solidarietà che ha sempre caratterizzato i nostri governi e che deve essere patrimonio comune della nazione, soprattutto di fronte alle minacce internazionali vecchie e nuove. Io sono sempre stato un uomo di pace e i miei governi hanno sempre operato per la pace e sempre in pieno accordo con i responsabili di governo dell'Europa, della Nato e degli Stati Uniti". Così il senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula per la fiducia.

Ucraina:Berlusconi,mia posizione ferma, nessun dubbio

il nuovo audio di berlusconi sulla guerra in ucraina 11

(ANSA) - "Noi, naturalmente, in questa situazione non possiamo che essere con l'Occidente, nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come l'Ucraina. Noi dobbiamo lavorare per la pace e lo faremo in pieno accordo con i nostri alleati occidentali e nel rispetto della volontà del popolo ucráino. Su questo la nostra posizione è ferma e convinta, è assolutamente chiara e non può essere messa in dubbio da nessuno, per nessun motivo". Così il senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula per la fiducia al governo.

Berlusconi, FI al governo con lealtà da europeisti e atlantici

silvio berlusconi al senato 6

(ANSA) - "Forza Italia lavorerà al suo fianco con impegno e con lealtà, per realizzare il programma sul quale abbiamo avuto la fiducia degli italiani. Lo faremo da liberali, da cristiani, da garantisti, lo faremo da europeisti e da atlantici. Nel 1994, in questa stessa aula, chiedendo al Senato la fiducia per il primo governo di centrodestra, io conclusi il mio intervento parlando della possibilità di sognare, a occhi bene aperti un nostro futuro migliore, parlai della possibilità di costruire un'Italia più giusta, più generosa e più sollecita verso chi ha bisogno e verso chi soffre, parlai di un'Italia più moderna e più efficiente, di un'Italia più prospera e più serena, più ordinata e più sicura. Queste le mie parole di allora, queste le mie parole di oggi". Così il senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula per la fiducia al governo.

Berlusconi, priorità è riforma del fisco, deve essere più equo

silvio berlusconi al senato 5

(ANSA) - "Del resto è ben chiara in noi la consapevolezza dei problemi strutturali del nostro Paese, la consapevolezza del carico fiscale insostenibile su famiglie e imprese, la consapevolezza della lentezza della burocrazia e dell'inefficienza del sistema giudiziario. Certamente una delle priorità da approvare nel più breve tempo possibile è la riforma della tassazione, per un fisco più equo e più leggero, pur nella necessità di non disattendere i vincoli di bilancio che l'Europa e i mercati ci impongono". Lo afferma il leader di Fi Silvip Berlusconi parlando in Senato.

Cav, volevo recuperare Russia in Ue ma guerra vanifica tutto

silvio berlusconi 3

(ANSA) - "Il mio progetto, le speranze di molti, erano allora quelle di recuperare la Russia all'Europa.

Questo progettavamo per poter affrontare insieme con un Occidente rafforzato dall'apporto della Russia alla grande sfida sistemica del 21/mo secolo, quella del pericoloso espansionismo cinese. Purtroppo l'invasione dell'Ucraina ha vanificato questo nostro disegno, perché siamo tornati a prima del 2002, con la Russia isolata dall'Europa e con l'Europa e l'Occidente uniti contro la Russia". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi.

ARTICOLI CORRELATI

silvio berlusconi 2 silvio berlusconi silvio berlusconi marta fascina SILVIO BERLUSCONI LICIA RONZULLI MEME giorgia meloni al senato GIORGIA MELONI LEGGE TOLKIEN matteo salvini giorgia meloni giorgia meloni silvio berlusconi al senato 4