17 ott 2022 17:12

SILVIO BERLUSCONI È ARRIVATO NELLA SEDE DI FRATELLI D'ITALIA, IN VIA DELLA SCROFA, PER INCONTRARE GIORGIA MELONI - IL CAV, ARRIVATO CON QUASI UN'ORA DI RITARDO, È STATO ACCOLTO DALLA "DUCETTA" E I DUE SI STAREBBERO CONFRONTANDO DA SOLI: "KISS ME LICIA" RONZULLI È STATA ESCLUSA DAL COLLOQUIO - FUORI C'È LA STESSA QUANTITÀ DI GENTE DEL MATRIMONIO DELLA MARINI A SANTA MARIA IN ARACOELI. C'È DA AUGURARSI LA STESSA DURATA - PANICO PER LA LUNGHISSIMA ATTESA: ALLE 15.45 ERA SPUNTATO PURE UN SOSIA DEL CAV... - VIDEO