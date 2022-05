SILVIO BERLUSCONI, PERCHÉ CHIAMARLO ANCORA CAVALIERE? – FRANCESCO MERLO PROPONE L’ANTOLOGIA DI NOMIGNOLI CON CUI APPELLARE IL BANANA: “NANEFROTTOLO, PSICONANO, CAIMANO, CAINANO, SILVIOLO, AL TAPPONE, BELLICAPELLI, BERLOSCO, BERLUSCA, BERLUSCAZ, BURLESQUONI, BUNGAMAN, CAVALIER BANANA, CAVALIERE DEL CIALIS, CAVOLIERE, PAPINO, IL RIFATTO DI DORIAN GRAY, PAPINO IL BREVE, PIRLUSCONI, PSICOPAPI, REO SILVIO, SUA BREVITÀ, SUA EMITTENZA, SUA IMPUNITÀ, TESTA D'ASFALTO, VIAGRASCONI, BERLUSCKAISER, L'UNTO DEL SIGNORE, ER CATRAME, FROTTOLINO AMOROSO…”

Dalla rubrica della posta di "Repubblica"

Caro Merlo, perché continuano a chiamare Berlusconi cavaliere? Non gli era stata tolta l'onorificenza?

Mirella Doni

Risposta di Francesco Merlo

Nessuno lo chiama così per onorarlo. Il cavaliere è il solo nome neutrale di Berlusconi, il quale è un'antologia di soprannomi, che in politica proteggono la leadership, la riconoscono irridendola.

Ho provato a raccoglierli: Bandanano, Nano malefico, Nanefrottolo, Psiconano, Nano pelato, Nano di gomma, Mafionano, Caimano, Cainano, Truffolo, Mentolo, Silviolo, Al Tappone, Tulinano (i tulipani vengono dai Paesi Bassi) Bellachioma, Bellicapelli, Berlosco, Berlusca, Berluscaz, Miliardario Ridens, Presidente Ridens, Berluscoso, Berluscraxi, Berluskane, Berlussonini, Burlesquoni, Bungaman, Cavalier Banana, Cavaliere del Cials, Cavaliere delle Cosche e delle Cosce, er Bandana, Figlio di Putin, Cavaliere Mascarato, Cavoliere, Papino, il Rifatto di Dorian Gray, Jena Ridens, l'Egoarca, l'Uomo di Arcore, Papino il Breve, Pirlusconi, Psicopapi, Reo Silvio, Sua Brevità, Sua Emittenza, Sua impunità, Testa d'asfalto, Viagrasconi, Berluscao, Berlusckaiser, Berluskamen, l'Unto del Signore, er Catrame, Frottolino Amoroso, Cav, l'Amornostro.

Ma, torno alla domanda: Berlusconi non fa più parte della Federazione Cavalieri del Lavoro, dalla quale si dimise un momento prima di essere espulso. Ma il titolo può essergli revocato solo dal presidente della Repubblica, e su richiesta del ministro dello Sviluppo economico. Dunque Berlusconi è cavaliere: "Leggo tante bugie sul fatto che io sia un ex cavaliere. Non è vero, non sono affatto un ex".

