SILVIO IS BACK! - BERLUSCONI DOPO IL RICOVERO AL SAN RAFFAELE SI FA FOTOGRAFARE DALLA FILO-SALVINIANA LICIA RONZULLI MENTRE FA FINTA DI LAVORARE, DOPO IL RICOVERO AL SAN RAFFAELE. CHE FARÀ “FORZA ITALIA” DI FRONTE AL TENTATIVO MAL-DESTRO DI SALVINI DI CREARE LA FEDERAZIONE “REPUBBLICANA”? - IL BANANA NON VUOLE ROMPERE CON GLI ALLEATI MA È FREDDO SULLA POSSIBILITÀ. OLTRE A ESSERE INCAZZATO CON LA MELONI “INGENEROSA”) - LA POSSIBILE SVOLTA CENTRISTA E L’AVVERSIONE A UA FUSIONE CON LA LEGA

1 - PRIMA FOTO DI BERLUSCONI SUI SOCIAL: TORNO AL LAVORO

«Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le mascherine ffp2 nelle scuole. FI ha proposto al governo nuove regole. Crisi energetica e futuro del centrodestra: sono al lavoro per risolvere i problemi degli italiani!».

Così Silvio Berlusconi su Instagram, postando una foto con il telefono in mano, in posa sul divano di Arcore. Lunedì il Cavaliere è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dopo una settimana di ricovero, e ieri è tornato per alcune ore nel nosocomio per nuove analisi, che però non gli hanno impedito di voler dare un segnale a forzisti e alleati.

Come lo stop della fedelissima Licia Ronzulli al progetto di federazione lanciato da Salvini: «Noi siamo contro fusioni a freddo, serve una condivisioni di valori».

2 - BERLUSCONI FREDDO SU LEGA E FDI I PALETTI PER UN'INTESA CON I CENTRISTI

Paola Di Caro per il "Corriere della Sera"

La grande paura, la pericolosa infezione che come lui stesso ha confessato lo ha mandato «quasi in coma», sembra passata. Silvio Berlusconi, uscito lunedì dal San Raffaele dopo otto giorni ufficiali di ricovero, non ha perso tempo e ha cercato subito di riprendere la sua routine, pur con tutte le cautele del caso.

E ieri, per mostrare plasticamente che ha ripreso il timone, ha postato sui social una sua foto dove appare in buona forma, seduto sul suo divano, annunciando che Forza Italia ha proposto nuove regole per l'emergenza Covid e che lui stesso, dai dossier sull'energia al futuro del centrodestra, è «al lavoro per risolvere i problemi degli italiani!».

Già lunedì pomeriggio d'altronde aveva ricevuto un Matteo Salvini «contento per aver riabbracciato un amico che ha passato brutti momenti», un incontro secondo il leader della Lega «andato bene soprattutto perché è stato il suo primo giorno fuori dall'ospedale. La cosa bella è stato quell'abbraccio».

Bello deve essere stato anche passare due ore assieme a parlare di tante cose, compreso il cammino del Milan e quello del Monza che tanto appassiona il Cavaliere, ma è chiaro che il piatto forte è stato il confronto sul Quirinale, con l'atteggiamento di Salvini che aveva molto scontentato Berlusconi, e il futuro della coalizione, sulle quali si è tenuto molto vago, senza concedere troppo all'alleato.

Ma Berlusconi ha cercato anche di riprendere le vecchie abitudini - e quindi di raccogliere suggerimenti, indicazioni, percezioni dei suoi cari e fedelissimi -, se è vero che ieri ha tenuto ad Arcore il tradizionale pranzo di famiglia, per tenere sotto controllo tutti i dossier non solo politici. Il tutto dopo essersi sottoposto in mattinata a un nuovo controllo - esami del sangue - sempre al San Raffaele, dove è probabile si rechi nei prossimi giorni per nuove visite.

Più difficile capire quale sarà il suo ruolo operativo d'ora in poi, anche se la linea in questi giorni la sta tracciando con una certa nettezza: la parola d'ordine per tutti è «prima Forza Italia». Senza rompere con gli alleati ma anche senza concedere deleghe in bianco. Oggi l'obiettivo è concentrarsi sulla ripresa del partito, non sulle alleanze o sulla ricostruzione della coalizione.

Un po' perché tanto con Meloni, in questo momento, gli sembra impossibile discutere (non ha gradito le uscite della leader di Fratelli d'Italia sul suo «non dovergli niente», l'ha trovata «ingenerosa»), un po' perché appunto se FI non guadagna una propria autonomia nei numeri è destinata a essere risucchiata da una Lega che non molla la presa. «Forza Italia deve essere protagonista», ripete Berlusconi a tutti quelli che gli parlano, deve «crescere nei consensi, perché più voti abbiamo, più seggi prendiamo» e giurano che non si farà «mettere sotto da altri».

Nemmeno ha voglia di regalare a una federazione centrista il marchio e la forza del suo partito: una cosa è la collaborazione, altra è la fusione in un partito di centro tutto da testare magari guidato da altri che non siano lui. Quando si aprirà il dossier legge elettorale si vedrà. Per ora va tenuta la linea del centrodestra da ricostruire. Ma con FI «centrale e trainante», non a traino sovranista o ruota di scorta di nessuno.

