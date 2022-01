26 gen 2022 13:49

SILVIO, SOLITARIO Y FINAL – BERLUSCONI È ANCORA RICOVERATO AL SAN RAFFAELE PER VIA DI UN’INFEZIONE: LE SUE CONDIZIONI NON SONO GRAVI, MA LO TENGONO IN OSPEDALE PER PROTEGGERLO. IL SUO UMORE È INFATTI DEVASTATO: DOPO IL RITIRO DELLA CANDIDATURA AL QUIRINALE È TRISTE, DEPRESSO E NON RISPONDE AL TELEFONO – TAJANI RIVELA CHE SILVIO PUNTA A UN PRESIDENTE DI CENTRODESTRA E IL PARTITO FA FINTA DI ESSERE UNITO...