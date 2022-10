IL SINDACO FANTASMA – ROBERTO GUALTIERI HA APPENA FESTEGGIATO UN ANNO DA QUANDO È STATO ELETTO IN CAMPIDOGLIO. EPPURE I ROMANI, FORSE TROPPO IMPEGNATI A NON PRECIPITARE IN UNA BUCA O A SCHIVARE CUMULI DI MONNEZZA, NON SI SONO ACCORTI DI ALCUN CAMBIAMENTO IN QUESTI 12 MESI – IL SINDACO PD HA PENSATO BENE DI LASCIARE TUTTO IMMUTATO RISPETTO AI TEMPI DELLA RAGGI, DAI CINGHIALI LIBERI DI SCORRAZZARE AI DIPENDENTI LIBERI DI TRUFFARE IL COMUNE…

Estratto dell’articolo di Salvatore Merlo per “Il Foglio”

Sulla questione fondamentale di cui si discute nella capitale d’Italia, se cioè il sindaco di Roma Roberto Gualtieri esista veramente o no, non sembra possano ormai sussistere dubbi. Troppo ampio è il ventaglio delle segnalazioni, compresa quella di Russell Crowe che nei giorni scorsi lo ha fotografato su Twitter. Attenzione: non era un fotomontaggio. Esso vive.

Troppo varia e dettagliata appare infatti la documentazione prodotta in questi mesi anche dal Pd romano – quello del motto, anzi dello stemma araldico “mettetevi in ginocchio, o vi sparo” – perché la si possa liquidare come il frutto di una psicosi collettiva. [...]

A riprova di ciò, checché ne dicano i soliti negazionisti, vale la pena ricordare che questo “Svni” (Sindaco volante non identificato) ieri ha compiuto un anno dal giorno in cui ha vinto le elezioni.

La grande maggioranza del pubblico romano, che cammina a testa bassa tra l’incombenza di non precipitare in una buca e il problema di non farsi stritolare dalle scale mobili della metropolitana, non s’è accorta di niente. […]

Forse non se n’è accorto nemmeno lui, il Sindaco volante non identificato. Ma è così. Settanta giorni per fare una carta d’identità (quattro mesi per i fortunelli del XIV municipio), vigili che taglieggiano e finiscono in galera, dipendenti che rubano il gasolio ai mezzi pubblici, stazioni della metro chiuse con i cittadini che ci rimangono intrappolati dentro, cinghiali che mordono, un tasso di mortalità stradale di cinque persone ogni 100 mila abitanti tipo Caracas (e se finisci al cimitero non ti seppelliscono perché non ci sono i loculi).

L’unica cosa ordinata è la monnezza, perché sta ordinatamente sparsa lungo tutti i marciapiedi. E voi continuate a dire che il sindaco non esiste?

