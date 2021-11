29 nov 2021 19:23

IL SINDACO NO VAX DI POVEGLIANO (TREVISO) PRENDE IL COVID: “MEGLIO, COSI’ AVRÒ IL GREEN PASS SENZA VACCINARMI” - RINO MANZAN, NON VACCINATO E CONTRARIO ALLA CERTIFICAZIONE VERDE, È STATO CONTAGIATO DALLA COMPAGNA. IN LOTTA DA 10 ANNI CONTRO UN TUMORE, IL SINDACO NON ERA ESENTATO DALLA VACCINAZIONE E AVEVA PARTECIPATO ANCHE ALLA MANIFESTAZIONE NO GREEN PASS DI VITTORIO VENETO, CON ALTRE 700 PERSONE, TRA CUI IL CANTANTE POVIA…