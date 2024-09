DAGOREPORT - E ADESSO, SCOPERCHIATO IL PENTOLONE RIBOLLENTE DI ARDORI “CULTURALI”, CHE SUCCEDE? GIORGIA MELONI SI SALVA SOLO SE IL CASO FINISCE MEDIATICAMENTE IN ULTIMA PAGINA. IN CASO CONTRARIO, LE DIMISSIONI VOLONTARIE DI "GENNY DELON" DIVENTANO INDISPENSABILI PER NON FAR RISALIRE IL FATTACCIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. MA OGGI LO STATO DI RISSOSITÀ CON LEGA E FORZA ITALIA E' TALE CHE UN RIMPASTO RISCHIA DI TRASFORMARSI IN ULTIMA CENA - IL “BOMBOLO DEL GOLFO” HA DAVANTI UN MESE O DUE PER PREPARARSI A RISPONDERE ALLE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI. QUEL GIORNO, SE ARRIVERÀ (BASTA UN ESPOSTO PER I VIAGGI E LE OSPITALITÀ A BENEFICIO DI UNA “ESTRANEA” ALLA COSA PUBBLICA PER FAR INTERVENIRE QUANTOMENO LA CORTE DEI CONTI SE NON I PM DI PIAZZALE CLODIO), SARÀ LA NORIMBERGA PER 'O MINISTRO 'NNAMMURATO, COSTRETTO A PRODURRE IN AULA LE PROVE CHE DAGOSPIA HA SCRITTO IL FALSO SCARICANDO L’EX IMPRENDITRICE DI ABITI DA SPOSA DI POMPEI COME UNA VELLEITARIA ARRAMPICATRICE DI PROVINCIA. MA, A QUEL PUNTO, SULLA CALIENTE PAGINA INSTAGRAM DELLA BOCCIA-RIDENS POTREBBE SUCCEDERE DI TUTTO, DI PIÙ, FORNITA COM’È LA BAMBOLONA DI UN ARCHIVIO ZEPPO DI AUDIO E DI MAIL DELL’INFINGARDO CASCAMORTO GENNY - PIÙ SPIONA DI DAGOSPIA, MEJO DI UN DOSSIER, AL PARI DI UN'ERUZIONE VESUVIANA, È L'INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI POMPEI, PROTOCOLLATA STAMATTINA - VIDEO