L'Umbria non è più rossa. La nuova presidente della regione è la senatrice leghista Donatella Tesei, sostenuta anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il "patto civico" Pd-5 stelle, con frontman l'imprenditore Vincenzo Bianconi, esce con le ossa rotte. "Il Pd è rimasto sulle posizioni delle europee, Renzi è stato furbo perché 2-3 dei consiglieri eletti hanno già detto che aderiranno a Italia Viva. Chi perde è il M5S", commenta Massimo Cacciari a Circo Massimo, su Radio Capital.

"Lo dicevo, mi rompe anche i coglioni continuare a dirlo ma è la verità: i 5 stelle facevano da contenimento all'ondata di destra, è un dramma che questo contenimento sia caduto. Se invece di preparare, come dissi, un'alternativa seria a Salvini fai un pateracchio per non andare a elezioni e far vincere la destra, e con errori tattici elementari... è gente che non sa più fare politica. Come si fa ad andare tutti insieme appassionatamente a fare la fotografia di famiglia e poi a rendere omaggio al re del cashmere in una situazione come quella dell'Umbria? Bisogna essere dei pazzi, gente che ha perduto ogni capacità tattica. Quindi è successa una cosa elementare: quelli che avevano votato 5 stelle solo pochi mesi fa hanno votato massicciamente Lega. Il risultato non ci si può stupire".

A sorridere è Matteo Salvini: "Ha da una parte la prateria Forza Italia e dall'altro la prateria M5S", nota il filosofo, "Se dall'altra parte non cominciano a ragionare, la Lega potrebbe arrivare al 50% alle politiche".

Cosa dovrebbe succedere per cominciare a ragionare? "Zingaretti dovrebbe immediatamente convocare un congresso sulla base di temi seri, aperto a tutti coloro che vogliono mostrare la faccia e portare il proprio contributo, senza piattaforme Rousseau e puttanate simili. Un congresso di rifondazione completa", ragiona Cacciari.

"Una stagione della sinistra italiana ed europea si è chiusa: occorre vedere dove sono le idee che possano rivolgersi agli interessi materiali e concreti degli strati medi e popolari di questa società che non è soltanto quella italiana, dire con chiarezza come possono intervenire per ridurre la pressione fiscale sia per le imprese che per i lavoratori, dare indicazioni precise e coerenti con la propria ispirazione in materia di sicurezza e di immigrazione, e nel partito dire che il Pd sarà organizzato su base federale, che valorizzerà in pieno le competenze locali, e che è diretto da un gruppo dirigente in cui c'è quello che si intende di economia, quello che si intende di enti locali, quello che s'intende di pubblica amministrazione, eccetera, con nomi e cognomi. Così si organizzano i partiti, così si formano i gruppi dirigenti, così si può riprendere un discorso, che però deve essere di rifondazione. Non è più possibile andare avanti rattoppando, come ha fatto Zingaretti negli ultimi mesi, cercando di sopravvivere".

Ma secondo Cacciari il secondo governo Conte ("il premier non è così stupido da andare lì e metterci la faccia, ha sbagliato ma chiaramente è stato Di Maio a costringerlo") non rischia il crollo immediato: "Ora reggerà, ma è chiaro che se la sconfitta dovesse ripetersi tra breve in Emilia Romagna salta per aria tutto, si va a elezioni e Salvini supera il 50%. È la mia facilissima profezia. Bisogna capire se riescono a non incasinarsi ulteriormente e a tenere i nervi fermi, e a organizzare qualcosa di decente".

E nel Movimento serve "che la leadership attuale, per quanto stracciona, debole, misera di idee e di contenuti, non crolli e tenga fino alle elezioni in Emilia. Di Maio regga. Grillo lo sostenga. I democratici di questo paese devono capire che in Emilia Romagna c'è la madre di tutte le battaglie". L'Italia è un paese di destra? "Non è detto. Il problema è che la sinistra ha fatto una politica di destra", ribatte il filosofo, "E se fai una politica di destra come pretendi che poi non vinca la destra?"

