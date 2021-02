I VELENI DI FERRONI – L’ARRIVO DI DRAGHI HA RESO FELICE IL QUIRINALE ANCHE PER L’ATTITUDINE SVIZZERA DI ARRIVARE PUNTUALISSIMO, ANZI IN ANTICIPO, AGLI APPUNTAMENTI. AL COLLE NON SI CONTAVANO PIÙ LE PROTESTE PER I CONTINUI RITARDI DI CONTE, TANTO CHE ALL’AVVOCATO DEL POPOLO ERA STATO APPIOPPATO UN SOPRANNOME NON CERTO NON ELOGIATIVO...