18 apr 2024 12:59

SINISTRATI CUM GRANO SALIS! LA "CACCIATRICE DI NAZISTI" ILARIA SALIS È PRONTA AD ACCETTARE LA CANDIDATURA ALLE EUROPEE CON ALLEANZA VERDI E SINISTRA ITALIANA. AVRA' FATTO BENE I CONTI? VISTI I SONDAGGI C’E’ IL SERIO RISCHIO CHE NON VENGA ELETTA – LO SCOOP DEL “FOGLIO”: LA 39ENNE, CHE SI TROVA IN CARCERE A BUDAPEST DA 13 MESI PER AVER AGGREDITO DUE MILITANTI DELL’ESTREMA DESTRA, SARA' CAPOLISTA NEL NORD OVEST - SARANNO I DIPLOMATICI ITALIANI AD AUTENTICARE LA FIRMA PER L’ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA - NON CONTENTO DELL'ERRORE SOUMAHORO, FRATOIANNI AZZARDA UN'ALTRA VOLTA. GLI ANDRA' MEGLIO?