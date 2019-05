IL GOVERNO È AI TITOLI DI CODA? – SUL CASO SIRI EMERGE LA DIVERSITÀ ANTROPOLOGICA TRA SALVINI E DI MAIO, ADDITATO DAI LEGHISTI COME “IL BRACCIO POLITICO DI DAVIGO” – I DUE PARTITI ASPETTANO SOLO LE EUROPEE PER PESARE LA COALIZIONE, CON I LEGHISTI CHE TEMONO CHE QUESTA RISSA CONTINUA (CON LA MAGISTRATURA CONTRO) POSSA FAR FLETTERE IL CONSENSO E I GRILLINI CHE NON RIESCONO A RECUPERARE IL GAP ACCUMULATO IN UN ANNO DI GOVERNO…