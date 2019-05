SIRI FU? - CONTE PROPONE LE DIMISSIONI DEL SOTTOSEGRETARIO NEL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI: ''NON MI VOGLIO ERGERE A GIUDICE DEL CASO''. MA POI LO FA - SALVINI REAGISCE MALE: ''È TOTALMENTE ESTRANEO A UNA VICENDA SURREALE DOVE DUE TIZI PARLAVANO DI LUI. CONTE DEVE SPIEGARE QUESTA SCELTA'' - SIRI AVEVA APPENA DETTO: ''SE I PM NON MI ASCOLTANO ENTRO 15 GIORNI, MI DIMETTO, ANCHE DA INNOCENTE'' - IL PREMIER CHIOSA: ''IL M5S NON CANTI VITTORIA PER QUESTO RISULTATO POLITICO''

CONTE,PROPOSTA REVOCA SIRI AL CDM

ANSA - "All'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri porrò la mia proposta di revoca del sottosegretario Armando Siri". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

SIRI: SALVINI;TOTALE ESTRANEITÀ, CONTE SPIEGHI SCELTA

(ANSA) - "I magistrati sono pronti ad incontrarlo e dimostrerà la totale estraneità ad una vicenda surreale dove due tizi parlavano di lui senza che sia stato fatto nulla. In un paese civile funziona così. Lascio a Conte e Siri le loro scelte. A me va bene qualunque cosa, se me la spiegano". Così il vicepremier Matteo Salvini parlando della vicenda Siri, prima della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

SIRI: SALVINI, VICENDA LOCALE CHE NON FERMA GOVERNO

(ANSA) - "E' una vicenda locale che non ferma il Governo. Lui è tranquillo ed è pronto a farsi sentire. Ai Cinquestelle chiedo velocità sulla flat tax non sulle dimissioni di tizio o di caio". Così il vicepremier Matteo Salvini sul caso del sottosegretario leghista Armando Siri.

SIRI: CONTE, NÉ GIUSTIZIALISMO NÉ GARANTISMO, VALUTO IL CASO

(ANSA) - "Uso un approccio differente rispetto alle correnti semplificazioni con una distinzione manichea tra approccio giustizialista per cui un semplice avviso di garanzia è una macchia e a un approccio garantista per cui dovrebbe valere il principio di innocenza sempre. Ritengo che la politica con la P maiuscola debba rifuggire gli opposti ismi e saper discernere caso per caso assumendosi la responsabilità di valutare la singola situazione". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

SIRI: CONTE,M5S NON NE APPROFITTI PER CANTARE VITTORIA

(ANSA) - "Invito anche il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

SIRI, SONO INNOCENTE, SPERO MI ASCOLTINO A BREVISSIMO

(ANSA) - "Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a brevissimo. Sono innocente, ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle istituzioni, e di non avere nulla da nascondere. Proprio per questo, vivo questa situazione con senso di profonda amarezza". Lo dichiara in una nota il sottosegretario della Lega Armando Siri.

SIRI, SE NO A NOVITÀ DA PM ENTRO 15 GIORNI MI DIMETTO

(ANSA) - "Confido che una volta sentito dai magistrati la mia posizione possa essere archiviata in tempi brevi. Qualora ciò non dovesse accadere, entro 15 giorni, sarò il primo a voler fare un passo indietro, rimettendo il mio mandato, non perché colpevole, bensì per profondo rispetto del ruolo che ricopro". Lo afferma in una nota il sottosegretario della Lega Armando Siri, indagato dalla procura di Roma con l'accusa di corruzione.