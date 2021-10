FUORTES MANI DI FORBICE - L'AD DELLA RAI IERI IN VIGILANZA HA LANCIATO L’ALLARME SUI DISASTROSI CONTI DEL SERVIZIO PUBBLICO. IL CANONE NON BASTA, E LA RICETTA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO È SEMPLICE: TAGLIARE I COSTI - TRA LE IPOTESI C’È ANCHE L’ELIMINAZIONE DELLA TRATTENUTA DA 110MILIONI PER FONDO PER IL PLURALISMO. IDEA CHE HA FATTO ACCAPPONARE LA PELLE ALLA FIEG: “PROPOSTA CHE DESTA SORPRESA E SCONCERTO…”